新冠肺炎｜武漢肝癌患者「被勸出院」　做7次檢測67天後終再入院

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地逐步受控，此前的「重災區」湖北武漢今日（8日）凌晨開始正式「解封」。 內媒《澎湃新聞》今日報道，武漢一名54歲患有肝癌的男子在1月中旬「被勸出院」後，封城期間即使病情不斷惡化，也難以入院治療，最終等到67天後才再被收治入院，期間該男子更多次試圖輕生。

武漢一名54歲患有肝癌的男子在1月中旬「被勸出院」後，67天後才再被收治入院。（《澎湃新聞》）

報道指，該名男子患有中低分化肝細胞癌、淋巴管惡性腫瘤、肝性腦病、亞急性肝衰竭、糖尿病、冠心病等十多種病症，原本在武漢當在一家醫院接受住院治療。在1月16日，醫生突然向該男子的兒子張濤（化名）表示，「你爸病情差不多穩定了，今天回家吧」。病區內其他病人也被以不同理由勸回家了。

當時距離武漢「封城」尚有七天，武漢各大醫院發熱門診日接診量已是平日的幾倍，已開始增派其他科室的醫護人員支援發熱門診和隔離病區，收治新冠肺炎病人。張濤嘗試向武漢市其他幾家醫院打電話要求想讓其父親住院，得到的回覆都是「最近住不了院」。

張濤父親出院後住在家裏，病情一直惡化。張濤指，父親回家後第七天開始臥床不起，乏力，食慾不振，排便困難，面部、眼球發黃，是黃疸症狀，下肢開始水腫。又過了幾天，父親開始嘔吐，腹部腫大。至2月，下肢更已經沒有知覺，上肢用力掐才有少許感覺。

由於電腦斷層掃描報告上有「考慮病毒肺炎的可能」字眼，該患有肝癌的男子成了新冠肺炎「疑似患者」，多家醫院不肯接收。（《澎湃新聞》）

至2月尾，張濤決定帶父親去醫院治療。為了證明父親未感染新冠肺炎，一家三人都做了核酸檢測，結果顯示均為陰性。但是由於父親的肝癌細胞擴散至肺部，電腦斷層掃描報告上有「考慮病毒肺炎的可能」字眼，父親成了新冠肺炎「疑似患者」，當地醫院拒絕收院治療，要求他到新冠肺炎定點醫院接受治療。然而新冠肺炎定點醫院又指張濤父親的核酸檢測為陰性，不會收治他。

張濤父親病情逐漸惡化，為了住進醫院接受治療，先後做了七次核酸和三次抗體檢測，結果都是陰性，但一直遲遲未能入院，期間只能在急症室輸液。直至3月22日，張濤父親經過一場專家會診研判病情，證實完成新冠肺炎篩查，已通過專家會診，才被收進一家醫院。

該患有肝癌的男子及其家人為了證明男子未感染新冠肺炎，一家三人都做了核酸檢測，結果顯示均為陰性。（《澎湃新聞》）

報道又指，張濤父親已試圖多次輕生，在其疫情期間居家的日子，曾偷偷打開家門要溜出去想「在另一處住所等死」 ，張濤只能把家門鎖上。至4月3日，父親再次輕生，經過搶救「人保住了」。

（《澎湃新聞》）