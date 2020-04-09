煙台上市公司高管被指性侵養女四年　逼少女看戀童癖視頻跟着學

有內媒4月8日發佈一條長6分鐘的短片，一名女孩自述「被煙台上市公司高管性侵四年」。該事件引發輿論關注。4月9日，煙台市芝罘區網信中心一名相關負責人表示，該部門已注意到相關輿情，並介入了解。芝罘區公安分局已立案調查，正對案情進行核實。

一女孩稱自己被養父性侵四年，養父為山東上市公司高管。（微博@頭條新聞）

據中國經營網報導，嫌疑人為山東杰瑞集團高層鮑某某，該集團旗下有A股上市公司煙台杰瑞石油服務集團股份有限公司，他還在另一家上市公司擔任獨立非執行董事。

9日上午，山東杰瑞集團另一主管表示，公司正在緊急處理此事。「事發已經很長時間了，公安機關也多次調查，但目前還沒有結論，我們也希望公安機關盡快給個結論。」

報導引述涉案高層表示，他未在上市公司任職，而在杰瑞集團任職。對於和蘭兒是否發生性關係，他表示涉及隱私不方便透露。但說事情並不是像蘭兒說的那樣，事情說起來話長，他是清白的。

據悉，蘭兒來自單親家庭，2015年9月，她的生母將蘭兒「送養」給鮑某某，鮑某某以「養父」的身份帶走了蘭兒。蘭兒稱，3個月之後，鮑某某在其老家天津對她實施了性侵。蘭兒稱，當時她剛滿14周歲。

據蘭兒稱，鮑某某首次對她性侵後，將她帶到了北京的居所，看着她不讓她出門，並給她播放成人不雅視頻，指責她「別人都要做這種事情，就她不知道」等。

煙台市芝罘區相關部門負責人向新京報記者證實，事件當事人之一為杰瑞集團高管鮑某某，正在配合警方調查。（網上圖片）

蘭兒稱，2016年開始，鮑某某將她控制在煙台市某公寓內，並逼迫她觀看戀童癖視頻。蘭兒說，鮑某某會逼迫她觀看這種視頻並讓她跟着學，如果不照做會拍她裸照和視頻或者打她，並威脅她不準說出去。

蘭兒提供一張照片上，一塊顯示屏上顯示了歷史視頻播放記錄：2017年10月29日凌晨1時18分至1時35分，有五個視頻播放，標題為「美少女慘遭蹂躪」等。

蘭兒表示，這種情況一直持續到2019年4月，在她生理期發高燒時，鮑某某對她性侵並暴力毆打她，這促使她選擇了報警。

但煙台市公安局芝罘區分局2019年4月26日作出的一份撤銷案件通知書稱，蘭兒被強姦一案，因沒有犯罪事實，決定撤銷此案。

蘭兒稱，案件被撤銷之後，她曾多次嘗試輕生未遂。2019年10月，她再次報警，獲警方立案偵辦。

芝罘區公安分局2019年10月9日作出的《立案告知書》顯示，蘭兒被強姦一案，該局認為有犯罪事實發生，需要追究刑事責任，決定立案偵查。當年10月17日，蘭兒在這份告知書上簽名並摁指紋。

蘭兒的生母稱，鮑某某曾自稱已成家，且家境優越。而對於蘭兒的遭遇，她此前雖與女兒聯繫，但並不知情，女兒受到鮑某某的威脅也不敢跟她說。

蘭兒稱，鮑某某是煙台某上市公司副總裁。新京報記者從芝罘區相關部門負責人處了解到，確認杰瑞集團高管鮑某明涉案，其目前正配合警方調查。