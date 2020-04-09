新冠肺炎｜粵Pizza店女老闆染疫仍開店致173人遭隔離　判囚10個月

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣東高院日前公布疫情期間廣東首例妨害傳染病防治罪案件。 案情顯示，一名40歲的吳姓女老闆，在1月22日由湖北回廣東河源後，竟然無視隔離要求，繼續經營Pizza店。 其後吳女確診感染新冠肺炎，造成定點醫學隔離10人、集中場所隔離87人、居家隔離76人、醫學健康告知401人的後果，即有多達173人遭隔離。她也因此被判刑10個月。

廣東近期新增多起本土感染病例。（新華社）

案情顯示，吳女1月22日與家人從湖北返回河源，幾天後發現身體不適，經醫院初步檢查，雖未確診她感染新冠病毒，但告知她需隔離觀察。社區工作人員也到吳女住處告知吳女需要隔離，但吳女不僅向社區工作人員謊稱自己獨居，更無視隔離要求，繼續經營Pizza店，直至2月7日被確診感染新冠病毒。

在確診前的那段時間，吳女在住處和Pizza店兩頭跑，當時Pizza店主要做外賣生意，上門點餐的客人比較少。到她確診前，大概做了200多單外賣。此外，吳女又指自己在確診前接觸過老公、兒子等多名親人，還到過藥房和超市等地方買東西。

河源市源城區人民法院審理認為，疫情防控期間，吳女拒不執行衛生防控措施，造成多人隔離的嚴重後果，已構成妨害傳染病防治罪；根據吳女的犯罪事實、性質、情節和悔罪表現，判處有期徒刑10個月。

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