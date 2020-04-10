【動物之森】內地電商平台強制下架遊戲產品　疑玩家觸政治紅線

任天堂自3月推出《集合啦！動物森友會》（動物之森）後風靡全球，玩家可以自由規劃自己的小島，發揮無限創意設計服飾和場景。 不過自本周五（10日）起，有網民發現《動物之森》的遊戲實體卡和數位版在淘寶、京東等內地電商平台消失。有商家則透露，該遊戲是在凌晨被淘寶強制下架，但在門市仍可購買。 官方暫時未有解釋下架《動物之森》的原因，不過外界猜測與政治議題有關，事緣此前曾有玩家在網絡上傳疑似「惡搞」中國領導人的遊戲畫面。

任天堂自3月推出《集合啦！動物森友會》（動物之森）後風靡全球，玩家可以自由規劃自己的小島。（任天堂網站）

Facebook和Twitter近日曾流傳數張《動物之森》玩家在遊戲中「惡搞」中國國家主席習近平與世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的畫面截圖，其中更出現「武漢肺炎」、「武漢華南海鮮市場」等字眼。此外，不少玩家也製作了與反修例運動相關的抗爭圖像和標語，如「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等。

周五，新浪遊戲在微博發文表示，「根據網友反應，動物之森的實體卡帶和數位版已經被電商平台下架，具體原因不明。」據觀察，在淘寶或京東等內地網購平台查找「動物之森」或「動物森友會」，確實已經找不到實體版或數位版遊戲的相關商品，只剩下部分配件和周邊產品。

淘寶平台目前已無法找到《動物之森》的遊戲產品。（網上圖片）

有內地商家接受內媒《新京報》採訪時就透露，周五凌晨5時左右，淘寶單方面直接強制下架其出售的《動物之森》遊戲產品。但這位商家表示，目前仍然可以到門市買到相關產品，「我們已經訂貨了，貨源還沒受到影響，能正常給我們送過來。」

此外，也有淘寶商家將《動物之森》遊戲卡和Switch主機捆綁售賣，目前也可以正常下單，只是需要私訊商家說明。還有網民及商家一度改名「猛男撿樹枝」來避風頭出售。

上海警方早前曾借《動物之森》宣導防疫。島上有一道特別檢疫關卡，外來者都必須通過檢疫才能「入境」。（影片截圖）

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內地遊戲Blogger「老刀99」也發文稱，電商平台下架「動物森友會」是真的，但停止伺服器的消息是假的。「境外電子出版物在電商平台銷售本來就是違規的，國家相關部門和電商平也是睜一眼閉一眼，但是一旦越界觸及紅線很可能就會給你來個一刀切」。

他表示，目前最悲觀的觀點認為，中國很可能會讓電商平台下架所有境外實體遊戲。「當然我覺得還沒到那一步，但可以肯定動森很可能是在電商平台上買不到了」。而對於留言區內有網民詢問「為啥會下架」，老刀99則回應：「玩家隨意能修改內容的遊戲本來就很危險」。

（綜合報道）