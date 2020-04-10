【高管性侵養女案】兩地警方網上互嗆　煙台警方推諉遭聚焦

在20世紀50年代，一部描述「繼父」與12歲幼女畸形戀的小說《洛麗塔》問世，在數十年後這部極具爭議的作品似乎在中國有了一個現實對照。相比藝術作品，或許現實要殘酷以及複雜的多。2020年4月8日，內地網絡上爆出山東一上市公司傑瑞集團高管鮑毓明陷入一起「性侵養女」案，震驚內地輿論。4月 10日早盤，受牽連的上市公司股價小幅下跌。

鮑毓明被控強姦養女長達四年。（網絡圖片）

在鮑毓明所任職的各大公司先後發表聲明與其撇清關係後，內地輿論對該高管的聲討愈演愈烈。根據內媒報道，「養女」蘭兒（化名）14歲遭「養父」鮑毓明性侵，從2016年起便被長期控制在山東煙台某公寓裏，並被持續性侵，期間多次報案未果，也曾試圖自殺。報道一出，輿論聲討這位「養父」是戴着「畫皮」的精英人士。儘管這位高管辯稱「事情並不是像她說的那樣，事情說起來話長，但我和她從來沒有以『養父女』的關係相處。」並堅稱自己並未觸犯法律底線。但輿論的濤濤怒火已經先行判定他罪責難逃。

從當前的信息來看，或許事情真的沒有那麼簡單，關於該女孩為何會被送養給這位單身高管，以及高管不承認養父養女關係乃至那句意味深長的「事情說來話長」等等都暗示了事件的複雜性。不過相比輿論的憤怒，本該揭開這一切未解之謎的警方卻也陷入輿論的旋渦。在該事件受到關注後，內地網上流傳出一段江蘇南京警方電話要求山東煙台警方通告該案件進展的錄音。山東煙台是事件中女孩先後兩次報案的地方，南京警方是該女孩在山東報案無果後轉向求助的力量。

受害養女稱案件被撤銷之後，她曾多次嘗試輕生未遂。（網絡圖片）

且不論該錄音為何會被媒體披露到網上，且至今警方未對此表示不滿與反對。依照警方辦案的考慮，如果是異地警方進入案件協查，在詢問案件進展等這些流程上為確保信息的保密性以及對當事人的保護，也該是秘而不宣的狀態，但是兩方警察的錄音卻在網絡上被廣泛公開，且電話中，兩方警察是毫不客氣的互嗆。

從這段或許存在刪減的不完整視頻中可以看出，在與案件中的女孩以及南京警方通話的過程中，煙台警方展現出了不同的態度。對於女孩的電話問詢，煙台警方以一副高高在上的姿態呵斥女孩，並揚言「我這個態度有什麼問題」。而在南京警方對案件進展的逼問下，煙台警方則氣勢弱了很多，以「當事民警不在」，「本人對該案件了解不多」，甚至甩出「有的案子是沒法結的」以為自己脱責。

當當事人需要一個公道，輿論需要一個真相，法律期待正義得以伸張之時，執法者又做了什麼？

上市公司高管性侵案引發輿論熱議後，山東煙台公安局芝罘分局透過社交平台回應輿論，但該條消息隱藏了網友評論。（新浪微博@芝罘警官在線）

報案人在2019年兩度向煙台警方報案，首次因判定「不構成犯罪」而撤銷此案」，但是在二度報案且立案之後為何沒有了下文。正如南京警方所質問的，是撤銷了案件還是已經結案，為什麼不告知當事人？6個月的時間內警方又做了多少調查工作？而這期間主辦民警的電話為何一直無法接聽？如果不是被輿論關注，該案件又會拖到何時？

如果說案件本身還存在需要釐清的地方，那麼煙台警方的表現已經再清楚不過。「性侵事件」誠然可惡，執法力量的推諉、不作為等等難道不是這股惡性力量的縱容者嗎？

當然，煙台警方的推諉不排除真的存在證據不足或是難以取證等困難，畢竟案件中涉及一位專業的法律人士。但除此之外，警方面臨的困難是否有對在社會權力結構中「精英人士」與平民的恃強凌弱，而產生的不作為乃至利益交換問題？再或者這背後有着更大的利益鏈。排除所有猜想，僅僅從錄音中煙台警方的態度來看，這不僅是技術問題，更是作風問題。

「我希望你們還是要正規一點」，這是南京警方對煙台警方的一句警示，對於煙台警方來說，這句話不僅既刺耳又荒唐，但在中共砥礪推進治理體系與治理能力現代化，並深入改革公安系統之時，這句話又是多麼的合時宜。