【新冠肺炎】女子解除隔離無罩遊山西惹議　官方：已排除感染風險

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，即使中國內地的疫情漸見緩和，但不少民眾都仍然戴口罩出門以求自保。 惟山西太原一名從加拿回國的女子，在完成14天酒店隔離後到處旅遊，足跡遍布喬家大院，平遙古城等多個山西知名景點，但就被發現多數時間都未有戴上口罩，結果惹來不少批評。

女子上月底從加拿大乘搭飛機回國，在山西太原按要求在酒店接受14天的隔離，並於本月5日早上解除。（網上圖片）

據了解，該名女子原籍天津，上月底從加拿大乘搭飛機回國，在第一入境點山西太原經停後，按要求在當地某間酒店接受14天的隔離，並於本月5日早上解除隔離。女子在「重獲自由」後，就決定順道在山西遊玩當地的景點。惟從女子上載在社交平台上的照片所見，她多數時間都沒有戴上口罩。

女子的做法惹來不少批評，有網民就留言稱14天的隔離期太短，事實上不少確診病例的潛伏期更長，同時亦擔心女子是無症狀感染者，「她去過的地方，我都不敢再去了」、「真的好無語，不是不讓你出門，而是別這麼能跑行不行啊」、「戴口罩就好很多，問題就是別不帶口罩」；但同時亦有網民認為，女子確有配合做好14天的隔離，「隔離完還不能出門，那何時出門才合適」、「都解除隔離還想怎樣？你比疾控機構還專業？能解除就說明沒事了！」

對於此事，太原市原市疫情防控中心回應指，解除隔離後就相當於已排除有感染的風險，即使是無症狀感染者亦能在隔離期間檢測出來，而且亦沒有強制要求解除隔離後必須回戶籍所在地。

但值得一提是，內地多地近來都有解除隔離後的確診病例。以北京為例，北京在周三（15日）有3宗與境外輸入病例有關聯的本土病例，3人是一名中國留學生的母親、弟弟及外祖父。該名中國留學生有接受過三次病毒測試，均呈陰性反應，並且隔離期間體溫正常，但就在隔離期結束後數天出現發熱症狀，最終確診。

（綜合報道）