新冠肺炎｜廣州1名無症狀感染者揸的士載客　官方公布車牌尋乘客

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣州衛健委周二（21日）通報疫情時，公佈前一日（20日）新增5名無症狀感染者的情況，其中一人曾代人開出租車載客。 官方當日公開此人的車牌號碼「粵6J1H3」，呼籲搭乘過該出租車的乘客做病毒檢測。不過有內媒發現，其車牌號碼在市內出租車及網約車系統中查詢均無資料數據，懷疑是「假車牌」。廣州衛健委於周三（22日）更正，涉事車牌號碼應為「粵1J6H3」，承認是工作人員未核實導致「擺烏龍」。

廣州交通運輸部門服務人員在連新路集中消毒服務點為出租車司機測量體溫。（資料圖片／新華社）

據官方通報，4月20日新增的5宗無症狀感染者中有3人是外國籍。另外2人是中國河南籍，是一對夫妻，常住天河區棠下街，為近日一例確診病例的密切接觸者。丈夫無固定職業，4月份以來，除4月10日和13日代人開出租車載客外，其餘時間在家。

通報還公布了出租車車牌號碼，呼籲4月10日和13日乘坐過該出租車的乘客，攜帶乘車憑證到就近的檢測點進行免費核酸檢測。

不過有網民在廣州衛健委的官方微信公眾號留言，指大部分乘客不會記得車牌號，要求公布更多細節。廣州衛健委則回覆稱，做流行病學調查時會通過大數據調取司機的往來電子支付，以甄別密切接觸者。

目前廣州累計報告境外輸入確診病例125宗、境外輸入關聯病例26宗。累計出院125宗，尚在院治療26宗。累計報告境內確診病例349宗。累計出院345宗，累計死亡1宗，尚在院治療3宗。

（綜合報道）