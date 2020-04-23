【新冠肺炎】湖北近萬人投身網絡文學　三個月創作1.3萬部小說

居家避疫無所事事？不如考慮下寫網文啦！內地著名的文化出版公司「閱文集團」近日就公布最新數據，僅在該集團的網上平台，今年第一季度的新增的網絡文學作家數量就有33萬人，帶動新增超過52萬部作品。 值得一提的是，數據更顯示，疫情的重災區湖北省，當地新增作家的數量首次躋身全國第六名，有近萬人，並寫出超過1.3萬部的網絡小說。

新增的網絡文學作家中，有近萬人是受疫情影響難以出門的湖北人。（資料圖片）

數據顯示，今年第一季度的新增作家數量，環比增長129%，同比亦120%的增長。當中30歲以下佔比超過70%，帶動第一季度新增作品數量同比增長約1.5倍。閱文集團相關負責人在接受內地傳媒訪問時指出，今年新增大量網絡文學作家，其中一個原因就是與疫情有關，「今年一季度因為宅家的特殊原因，在網文作家和作品數量的增長上產生了一定的助推作用」，並玄幻類題材是大多數人的選擇，「這段時間，大家尤其喜歡閱讀幽默、溫馨、寫實類的網文，這也顯示了全國人民在面對疫情時的積極與樂觀。」

數據同時顯示，新增作家的省份，頭六名依次是廣東、江蘇、山東、河南、四川及湖北。閱文集團分析指，湖北省是疫情的重災區，「宅家寫文成為湖北人民自娛自樂、謀求第二收入的重要途徑，新增作家數量同樣呈現快速增長趨勢，並在今年第一季度新增作家排行中首次排名第六。」在「封城」期間，閱文集團旗下的湖北籍作家新增數量有近萬人，湖北地區新增作品總量超過1.3萬部，環比增長170%，遠高於全國平均水平。至於題材方面，短篇小說是他們的首選。

湖北省是友疫怖情的重災區，「封城」期間民眾難以出門。（中新社）

其中一名受訪的湖北網絡文學作家「薪意」，他本身是在漫畫行業從事內容監制工作。薪意坦言，之所以兼職寫網絡文學，是因為無法出門，「公司無法如往常一樣上班，只能在線辦公，所以，也給了我一個用來更好創作網文的時間。」薪意的作品主要講述一個社區的工作人員，在武漢「封城」後與疫情對抗的故事。薪意更透露，疫情期間工作上的收入有一些動蕩，但網絡文學令其擁有21萬名粉絲，稿費更成為一項穩定收入，「一年中還可以（用稿費）帶著家人一起出國旅遊一兩次，可以適當的解壓，放鬆。」

全職網絡文學作家「晨星LL」亦是湖北人，他亦稱疫情期間基本上不能出門，所以能夠在一個相對封閉的環境下安心創作。晨星LL在閱文集團的平臺上擁有多達88萬名粉絲，微博上亦有15萬名粉絲，「我去年稅前收入大概在200萬（人民幣．下同）300萬元，不管有沒有疫情，我都會將文學當做一項終身的事業去做。」

（每日經濟新聞）