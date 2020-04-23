翻墻偷拍｜中電電機創始人潛入對手工廠　涉竊取商業機密當場被捉

內媒近日報道，身家近5億（人民幣．下同）的中電電機創始人、原董事長王建裕，上周六（18日）竟然親自翻牆進入競爭對手工廠偷拍，懷疑盜取同行商業機密，被當場捉到後由警方帶走調查。 中電電機其後於周日（19日）回應稱，公司目未收到相關部門的立案調查通知，並指王建裕可以正常履職，不受影響。事件發生後，中電電機周一（20日）股價反而大漲，王建裕所持股份市值半日內更激增3700萬元，他因此還得到了「最拼董事長」的稱號。

華永電機東側圍牆，翻越圍牆後可到達廠區花園。（界面新聞）

報道稱，被王建裕偷拍的華永電機公司與中電電機同處江蘇宜興，兩間企業相距約80公里。華永電機提供的廠區監控和照片顯示，王建裕在當日下午進入廠區。華永電機工作人員唐先生表示，「4點23分左右，他在監控中出現。」及至4時40分左右，值班人員在車間發現王建裕，隨後將其帶到保安室外，「4點53分左右，他想跑，又被我們保安控制住了。」

華永電機辦公樓最東面小花園的位置有一段圍牆，工作人員懷疑王建裕應該就是從那裏翻牆進入公司，在辦公樓短暫逗留後，私自進入生產車間拍照。保安則憶述稱，王建裕當時「穿著一看就是中層幹部的樣子，西裝、皮鞋很整齊，還戴著副眼鏡」，坦言難以想像對方是翻牆進入。

華永電機董事吳謝良隨後接到公司值班人員通知，稱保安捉了一個「小偷」，對方自稱是中電電機（原）董事長王建裕。吳謝良表示，在正常情況下，外來人員必須有公司管理層或股東層的邀請和陪同，才能前往車間參觀，而王建裕並未受邀參觀，「他被保安捉住的時候，自己也承認是翻牆進來的。」

華永電機認為，王建裕作為行業內的人士，私自拍攝對手的生產線和新產品，企圖竊取最核心的商業機密，於是報警處理。當地警方趕到現場後將王建裕帶走調查。但王建裕是否涉嫌竊取商業機密，以及該行為將對華永電機造成何種程度的損失，尚有待核查。

據內媒介紹，華永電機成立於2009年8月，主要從事風力發電機配套生產業務，累計裝機5000餘台風機，分布在全國170多個風場。中電電機則成立於2003年，從事的主要業務是研發、生產和銷售大中型直流電動機、中高壓交流電動機、發電機、電機試驗站電源系統和開關試驗站電源系統等成套設備。後來在2014年上市。

可能由於回應太過匆忙，中電電機公告中情況說明的時間竟然寫成「2019年4月19日」。（網上圖片）

中電電機其後發公告回應稱，王建裕現任公司董事兼總經理，目前沒有被採取人身強制措施，也未收到相關部門的立案調查通知，可以正常履職，不受影響。

公告強調，相關情況仍在調查，傳媒報道所涉事項與上市公司無關，公司日常生產經營情況正常，各項日常工作和業務有序開展，不受影響。王建裕對有關事件造成的不良影響深表歉意。

最離奇的是，中電電機股價卻因這場「偷拍醜聞」大漲，周一開盤隨即漲停，此後小幅回落，半日漲幅達到7.74%，王建裕所持股份市值也增加了逾超3700萬元。

王建裕（左）曾獲得2010年無錫市十大行業領軍人物等榮譽。（網上圖片）

王建裕未經允許進入同行廠房並對產品產線拍照，是否涉及侵犯商業秘密？內地有專門研究董事高管刑事責任的律師認為，通常情況下，這種「翻牆偷拍」行為只構成違反治安管理行為，給予相應的治安處罰即可，不會構成侵犯商業秘密。

另一名證券界維權律師亦表示，非法闖入的行為是否構成侵犯商業秘密罪還難下定論。「雖然有動機，但是要看後果。實際上，後果沒怎麼產生，（他）更多的不是一個犯罪行為，而是侵犯他人權利的民事行為。」

（證券時報／澎湃新聞）