山西朔州女子在父親單位被提拔惹議　市文旅局：擬將其調職

近日，中國山西省朔州市文旅局擬對11名考察對象進行公示提拔，其中名為曹雅婷的考察對象擬升任副科級，但她竟與其父親在同一單位，而且擁有大學學歷的曹居然19歲就參加工作，引發外界質疑存在私相授受。 山西省朔州市文旅局就此於24日發佈通報回應稱，鑑於曹雅婷與父親在同一單位工作，按照迴避制度，局黨組擬將曹雅婷調整到局屬其他事業單位。

4月17日，朔州市文旅局官網公示擬對11名考察對象進行公示提拔。有網友質疑稱，公開資料顯示，考察對象曹雅婷19歲就本科畢業參加工作不合常理，且她和其父親、直接領導、文旅局黨組成員曹某為同一單位，有違法嫌疑。

通報指出，考察對象曹雅婷出生於1988年2月，參加工作以來，於2015年、2017年兩次駐村扶貧任第一書記，表現良好，符合任副科級條件。

朔州市文旅局發布的回應。（朔州市文旅局網站）

通報還稱，曹本人早前反饋的參加工作時間有誤，正確時間為2009年8月，這是工作人員輸入失誤造成，遂從機關網站撤回公示，更正後重新發布。

最後，通報中解釋，考察對象曹雅婷為在職大學學歷。在職學歷未在公示中註明，引起媒體誤會，表示歉意。

據瞭解，按照中國《公務員法》規定，「公務員之間有夫妻關係、直系血親關係、三代以內旁系血親關係以及近姻親關係的，不得在同一機關雙方直接隸屬於同一領導人員的職位或者有直接上下級領導關係的職位工作。」對照來看，曹家父女的情況，處於模糊地帶。

按照朔州市文旅局考察組工作人員說法，父女兩人一個是工勤崗一個是管理崗，「雖然在一個單位，但他們之間的業務不一樣。」也就是說，他們可能並沒有直接上下級關係，也不直接隸屬於同一領導。從法律上看，可能確實不違規。