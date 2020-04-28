新冠肺炎｜內地中學生導報刊詩《病毒哭了》　網民批荼毒青少年

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，繼內地兒歌《方艙醫院真神奇》引起熱議，一首刊登在《中學生導報》的詩作品「新冠病毒終於哭了」再次激起內地網民討論。

這首詩將「新冠病毒」擬人化，並用第一視角寫道：

我要走了， 我要回美國了， 回到美國我就到家了…… 真後悔到中國來。 在這裏我實在是混不下去了。 中國的山太多， 甚麼火神山、雷神山、鍾南山……； 中國政府太狠， 說封城就封城； 中國白衣天使太玩命， 爭著逆行， 前仆後繼， 實在太厲害啦！

據悉，刊載這首作品的《中學生導報》，屬於國家二級刊物，即教輔類報紙最高級別，也是內地發行量最大的中學生報紙。

內媒：將災難描成好事的「三觀」扭曲作品

內媒《新京報》對此評論稱，這首詩確實有「毒」，不僅充滿了揚揚自得、沒有同情心，還挑起對立和仇恨，培養孩子的仇恨意識，「居然能夠刊登在正規教輔上，堂而皇之進入校園，不啻為對『教育』二字的污蔑。」

評論還稱，正是這類厚植「煽動國族仇視」的土壤，才會有那些對著異族災難幸災樂禍的做法，才會有「慶祝美國疫情」、祝日本「疫帆風順」的大紅橫幅，這些做法本質就是反人性的。評論認為，災難就是災難，不該有任何歌頌和美化，將災難描成好事的三觀扭曲作品，也不該出現在校園的報紙上。

微博上的輿論也一邊倒，內地網民紛紛倒批評這首詩在「荼毒青少年」：

「小粉红真不是天生的，都是教育出来的。」 「這是恐怖童謠吧。」 「反美教育從小抓起？」 「低級紅比高級黑還可怕。」 「這樣的毒精神食糧我們不要！」

上月，內地網上還流傳過一段由兒童演唱、歌頌方艙醫院的歌《方艙醫院真神奇》，演唱的男孩身穿白恤衫，塗上紅唇膏，引來網民劣評，直言「妝和詞都讓人作嘔」，內媒當時也指「掉了一地雞皮疙瘩！」。

（綜合報道）