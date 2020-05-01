【新冠肺炎】佛山一村豪派800萬疫情補助金　村民每人3千元落袋

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情爆發期間，內地部分行業停工停市，嚴重影響經濟，市民收入減少。近日在廣東佛山順德，有「土豪村」向村民發放合共800多萬元（人民幣．下同）疫情補助金紓困，每人分到3000元。

佛山倫教鎮新民股份社貼出通知稱，向每位村民發放3000元疫情補助金紓困。（梨視頻）

佛山倫教鎮新民股份社周三（4月29日）貼出通知稱，疫情影響下，各位原始股東日常生活及經濟收入受到一定影響，理事會召開會議後決定向每位在生原始股東（即村民）發放3000元現金，幫助紓困解難，共渡難關。

該社理事會會長盧先生受訪時透露，新民股份社每年股份分紅都會留20%做福利，有些村民在疫情階段沒有工作或未復工，所以向每人派發3千元，合共派了800多萬元。有村民表示，「發3000元有一點點幫助，多就沒有了。」還有人說，派錢可以「幫到少少，有幾千元就買到好多米」。

村民稱派錢可以「幫到少少」。（梨視頻）

派錢舉動引起內地網民熱議，不少人在微博留言表示非常羨慕：

「日常羡慕城中村居民。」 「我們村書記應該也上微博，我趕緊轉給他看看。」 「這是土豪村。」 「集體富裕城中村分紅厲害啊。」 「這種事永遠都是別人家的。」

（綜合報道）