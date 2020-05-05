新冠肺炎｜內地男子殺人後潛逃24年自首：沒有「綠碼」我走投無路

隨著國內疫情防控形勢向好和復工復產的推進，各地開通了本地「健康碼」，保障各類活動場所的人員通行，一般來說「綠碼」代表無異常和可正常通行。 一名男子24年前殺人後潛逃，近日卻在杭州投案自首，原來是因為他無法取得「綠碼」，無路可走。

各地開通了本地「健康碼」，保障各類活動場所的人員通行，一般來說「綠碼」代表無異常和可正常通行。圖為湖北「綠碼」。（《健康時報》）

內媒報道指，今年48歲的時姓男子是甘肅省清水縣人，在1996年夥同他人將同村村民傷害致死後一直潛逃。當年出逃時，他沒有帶身份證和隨身物品，這麼多年他一直在工地幹活，以現金結算工資。他在每個落腳點都不敢多待，在溫州待了一年，便考慮換一個地方。

5月初時男到了杭州餘杭以後，想去找工地打工，但工地的負責人要他拿出身份證和綠碼，時男無法拿出。他想去租房或到商店買東西也要這兩樣東西，處處都要檢查登記。

一名男子24年前殺人後潛逃，近日卻在杭州投案自首，原來是因為他無法取得「綠碼」，無路可走。（《新民晚報》）

因為沒有身份證和綠碼，時男找不到住處，只能在街頭流浪，身上的錢也所剩無幾。後來他已經覺得自己無路可走，於5月3日只好到派出所投案自首。時男表示：「杭州管得太嚴了，我沒有地方去，心裡憋得慌。」待辦理相關手續後，時男將被移交甘肅省清水縣公安機關調查處理。

（綜合報道）