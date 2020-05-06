【新冠肺炎】北京補貼中小微企　安排職工培訓每人最高可獲4540元

北京人社局近期開始落地實施多項穩就業及支持中小微企業的政策，其中有向重點行業的中小微企業發放「援企穩崗補貼」， 最高標準可按照每人4540元獲得補貼。

據了解，援企穩崗補貼共包括有「以訓穩崗培訓補貼」及「臨時性崗位補貼」兩項政策，並且可網上申請。自5月6日起，北京市將分四批公布重點行業中小微企業名單，名單內企業可疊加申請上述兩項補貼政策。名單內的企業，主要是符合首都功能定位和區域發展規劃的科技創新、城市運行保障、生活性服務業等重點行業，且在北京市參加失業保險的中小微企業。同時，企業還要滿足「受疫情影響，2020年2月至4月生產經營收入同比下降80%（含）以上」的條件。

合資格的中小微企業，安排職工進行培訓後最高可獲每人4540元。（中新社）

具體上，企業安排職工展開培訓，並且時長累計不低於20個課時（900分鐘），會按照每人500元標準給予企業「以訓穩崗培訓補貼」，最高不超過120課時（5400分鐘）3000元。此外，對展開培訓的企業，按照參訓職工每人1540元的標準，給予企業臨時性崗位補貼。換言之，企業為職工安排120課時的培訓，就可獲得最高4540元的補貼。

（綜合報道）