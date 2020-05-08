湖北7歲女蜷坐滷味攤案板下學習引熱議　聽著切菜聲背書神情專注

近日在湖北五峰，一名小學班主任在家訪期間發現，7歲女童柯恩雅蜷坐於父母滷味攤檔案板底下上網課，雖然此處空間狹小、環境嘈雜，但女童神情卻十分認真專注。班主任見此深受觸動，於是拍下了她學習的照片並上傳到網絡。 照片隨即在內地社交平台瘋傳，不少網民讚揚女童「努力又懂事」，也有人想起自己的童年，在條件很差的地方堅持學習。

小女孩在滷味攤檔的案板底下學習，母親有時在旁輔導功課。（網上圖片）

據內媒報道，柯恩雅來自浙江溫州，目前在湖北五峰漁洋關鎮讀小學一年級，她父母所在的集貿市場自4月復工後，她就一直在只有8平方米（約86呎）店鋪的案板下上網課。由於空間狹小，柯恩雅時常會碰到頭，但她已堅持了一個多月，並無太多怨言。

柯母表示，疫情期間女兒無法到學校上課，自己和丈夫忙於店舖生意，不放心她獨自在家學習，且上網課也需要大人在旁指導，於是專門騰出了案板下的整塊空間，佈置了紙箱和檯燈等，還升級了手機上網數據用量供網課使用。柯恩雅則說，雖然在家會更安靜，但她想和父母在一起。

柯母認為，在案板下學習並非沒有好處，面對市場熙熙攘攘的人群，女兒很容易在學習時分心，「在底下比較黑一點，安靜一點。但沒有影響是不可能的，有時候也很吵。女兒經常在案板下錄製背課文影片，『砰砰砰』的剁菜聲、嘈雜的說話聲，常常讓她正在錄製的影片不得不重來許多次。」

柯恩雅有時還主動提出幫母親分擔工作，柯母透露，有時候需要給附近的人送菜，女兒會主動說「媽媽，我幫你送過去吧」。如果距離不遠，柯母就同意讓她去。

4月29日，柯恩雅的班主任余文豔和來到滷味店家訪，發現她正在案板下學習，於是拍攝記錄下這個場景發朋友圈：「孩子上網課條件雖然艱苦，但進步卻明顯。」余文豔還說，在對柯恩雅家訪前不久，有教師老師曾向她反映，柯恩雅的書寫已進步很多，但在視訊上課期間看見她坐的地方光線不太好，建議家長「幫她弄亮一點」，但當時余文豔並不知道柯恩雅是在案板下上課。

柯恩雅的班主任看到她在案板下學習十分感動，於是拍攝了這個場景發朋友圈。（網上圖片）

事件也引來網民熱議，有人也留言稱，擔心孩子學習燈光不夠亮，願給恩雅送一盞燈。其他網民評論：