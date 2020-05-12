公開信籲國民制憲　華東政法大學前副教授張雪忠被帶走一天後獲釋

全國「兩會」即將在本月底舉行，居住在上海的華東政法大學前副教授張雪忠，日前公開發表致全國人大的公開信，近萬字的內容都是呼籲要盡早啟動民制憲程序，努力實現政治和平轉型，並有附上所編撰的憲法草案建議稿。 張雪忠其後在周一（11日）淩晨被警方從家中帶走，但據報已在周二（12日）獲釋回家。

張雪忠在信中表明不認為全國人大的全體代表是中國人民的正當代表，亦不認為全國人民代表大會是一個正當的代議機構。原因是前者並非由中國人民自由選擇產生，「你們在開會時的表現，更像是一台台只知道舉手的機器，而不是嚴肅盡職的代議者」，後者則因現行憲法並非是「真正的憲法」，是一部「偽憲法」，「我國現行『憲法』的制定，並未包含國民參與的程序。最初制定它的全國人民代表大會，並不是由全體國民自由選舉產生的，因而並不是一個可以貫徹全體國民政治意志的正當的代表機構」。

張雪忠獲釋後在微信上報平安。（自由亞洲電台）

公開信發表後，據英國傳媒《BBC》引述張雪忠的朋友確認，張雪忠在周一凌晨1時許，被警方以三輛警車從家中帶走。知情人士又稱，張雪忠事前已有委托緊急聯絡人及律師，以防不測。及至周二，據《自由亞洲電台》報道，張雪忠已在當天獲釋回家，張雪忠於凌晨時亦有在微信上報平安。

（綜合報道）