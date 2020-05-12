【閉路電視直擊】江蘇保姆狠殺83歲女主人　事後鎮定幫忙處理後事

江蘇溧陽一名83歲的老婦日前在家中死亡，家人翻查閉路電視畫面，發現竟是保姆狠下殺手，先是用濕毛巾封住口鼻，繼而再整個人坐在其胸口上，直至停止掙扎。 家屬坦言與該名保姆份屬同鄉，雙方相處融洽，未曾發生過矛盾衝突，甚至事後有聽從對方鎮定地教授處理身後事的細節，「要不是家裏有監控，我們說不定還要感謝這個殺人兇手！」 目前該名保姆已被警方扣查，殺人動機暫時未明。

張先生母親在家中身亡，閉路電視畫面揭發竟是素來無仇無怨的保姆狠下殺手。（影片截圖）

據老婦兒子張先生表示，母親本身患有糖尿病，近來病情嚴重，行動不便。由於其他子女都在外工作，故家屬在個多月前找到一名保姆來幫忙照料。另據老婦長女張女士指，該名保姆現年67歲，二人相識已有十多年，並且是同鄉，「她之前在溧陽一家醫院裏做護工，也是她主動找的我，我覺得都是鄉裏鄉親的，而且還有經驗，就讓她來照顧我媽了。」張女士指，保姆在4月25日起開始工作，至事發前已工作8天時間，期間一直相處融洽。

及至5月2日晚上，張女士接到張先生的電話，稱母親突然離世，「我聽到這個消息很難過，也沒多想，事後再想想覺得很奇怪，因為中午的時候，我還看見嫂子餵她吃了整隻鴿子，晚上的時候老太太又吃了一碗飯，狀態很好，怎麼會說沒就沒了呢？」張先生則指，由於時值五一假期，他一直都在老家，「10點左右我洗完澡下去看過媽媽，問她哪裏不舒服，還給她揉了揉胳膊」，但未幾就被保姆催促離開。直到晚上11時許，張先生就接獲保姆通知母親已不在人世。

張先生在事發前有探視過母親，當時未見異樣。（影片截圖）

從片段所見，晚上10時06分，張先生對保姆交待一番後從房間離開。約4分鐘後，保姆就起身取起毛巾並封住老婦口鼻，持續約一分鐘。保姆其後轉身將房門關閉，然後不但繼續用毛巾封住老婦口鼻，更直接上床，整個人坐在老婦的胸口。片段可見到老婦有多次掙紮，但保姆均視若不見。閉路電視畫面顯示，10時24分到10時27分，保姆一直坐在老婦胸口上，手中還悠然搖着扇子。

約10時30分左右，張先生進入房間，一番查看後未察覺異常，未幾就在保姆的催促下離開。張先生走後，保姆又再上床，坐到老婦的胸口上。直至11時許，經多次確認老婦已無生存可能後，保姆就再打電話通知張先生。

張先生接獲保姆通知母親已經死亡後，立即趕來查看，並通知其他家人。（影片截圖）

張先生指，在第二次接到保姆電話進入房間，發現母親已經沒有生命徵兆。此時保姆的表現相當鎮定，「她說不要慌，我送走了很多人，這個我懂。她讓我把壽衣拿出來，她來給我媽媽洗洗擦擦，然後換衣服。我都照辦了。」張先生指，在確認母親已經離世後，他一邊將消息通報給家人，一邊按照保姆的指示處理身後事，「我那個時候還覺得這個保姆人真好，還跟她說多虧你了，還要謝謝她的。知道真相後簡直太崩潰了，恨不能把她錘死！」

張先生又坦言，家屬與保姆之間從來都沒有過矛盾衝突，也沒有其他仇怨，「在我們家工作這段時間，雙方相處也很好。她表面上對我媽媽照顧很周到，我們對她也都很尊重，想不通她為什麼要這麼做！」

（綜合報道）