【假奶粉】固體飲料符國家標準？業內人士：充特醫奶粉利潤高兩倍

湖南郴州永興縣被指有店舖出售「假奶粉」，以固體飲料充當「特殊醫學用途嬰兒配方奶粉」銷售，導致至少5名孩子變成「大頭BB」。 事件引起廣泛關注，湖南省政府在周四（14日）表明對此高度重視，已責成省市場監督管理局、郴州市等組成調查組對涉事商家徹查，將根據調查結果依法從嚴從重處罰，並及時向社會公布。 另一方面，據內地傳媒報道，涉事固體飲料本身符合國家對於固體飲料的標準。不過，業內人士指出，將固體飲料充當特醫奶粉銷售，利潤會比普通奶粉更高，以致母嬰店舖以次充好的情況並不少見，銷售員亦習慣在記錄本上直接將固體飲料描述為「奶粉」。

倍氨敏本身並沒有問題，廣東省質量監督食品檢驗站出具的檢驗報告亦顯示，倍氨敏的檢驗結論為合格。（新京報）

固體飲料充當特醫奶粉利潤高兩倍以上

其中一名受害孩子的家長朱女士表示，孩子在兒童醫院的測試結果顯示對牛奶、雞蛋過敏，「當時醫生建議，給孩子喝氨基酸配方奶粉，母嬰店裏就可以買到。」朱女士指，涉事的「愛嬰坊母嬰店」是永興縣知名度最高的連鎖母嬰店，故她亦是在該店內購買醫生建議的氨基酸配方奶粉，然後就獲店員推薦實際上是固體飲料的「倍氨敏」，「售貨員說，孩子過敏體質就得喝這個奶粉，推銷時，店員也一直都按奶粉介紹。」

宋女士指，孩子食用倍氨敏超過兩年，近期經檢查後發現身體已經出現問題，缺乏維生素B、維生素A，而經常自拍頭部的動作就是佝僂病的症狀。朱女士認為，正是受愛嬰坊店員的推銷誤導，將倍氨敏當作為特醫奶粉給孩子作為主食，現時希望對方能夠承擔責任並作出賠償。

報道引述業內人士指，一般母嬰店內特醫奶粉的種類很多，但不少不專業的母嬰店會以次充好，把成本低、營養差的固體飲料當做特醫奶粉銷售，以此欺騙消費者。特醫奶粉的的來貨價較為便宜，只有普通奶粉市場價格的6折，母嬰店在出售時可以自行定價，利潤相當高，「相比之下，固體飲料的市場價格與特醫奶粉差不多，但進價要更低。所以一些母嬰店會用低成本的固體飲料充當特醫奶粉，以此獲取更高的利潤。」例如一罐特醫奶粉的利潤約有120元（人民幣．下同），是普通奶粉的兩倍以上。

倍氨敏的包裝上有標註是固體飲料。（影片截圖）

固體飲料作主食會導致營養不良

報道提到，倍氨敏是湖南唯樂可健康產業有限公司旗下的產品，該公司市場部公關經理表明倍氨敏經由第三方檢測產品質量合格、標籤合格，包裝清晰標註是固體飲料，沒有誇大宣傳。至於倍氨敏的實際生產商天津市德恒科技有限公司張家窩加工廠（現為天津市德恒科技有限公司製造中心），母公司是天津市德恒科技有限公司，其經營範圍為固體飲料、食品添加劑、複配營養強化劑、乳飲料穩定劑生產、技術開發、諮詢、服務等，當中並沒有奶粉相關業務。

值得一提是，倍氨敏本身並沒有問題，檢驗檢測報告指食品名稱、配料表、生產者和經銷者資料、食品生產許可證編號、產品標準代號等均符合標準。廣東省質量監督食品檢驗站出具的檢驗報告亦顯示，倍氨敏的檢驗結論為合格。但實際上特醫奶粉是通過食品技術調整奶粉成份，滿足患有特殊疾病或者特定醫療狀況嬰兒的營養需求。至於固體飲料則對於蛋白質、脂肪以及碳水化合物等的種類以及含量技術要求較低或者甚至沒有要求，長期將其用作孩子的主要，就會導致營養不良。

涉事的愛嬰坊母嬰店。（影片截圖）

中國農業大學食品科學與營養工程學院教授陳尚武解釋，所謂特醫食品主要是針對有遺傳疾病、代謝障礙的人。如果孩子沒有遺傳病，不建議吃特醫食品。「兒童出現大頭的現象，可能是長期蛋白質缺失造成的。」有不具名的免疫學專家亦稱，固體飲料是一種食品，並不能保證嬰兒成長所需要的營養成份，長期食用會出現營養不均衡的情況。中國對於配方奶粉是采用類似於藥品的管理體制，監管力度較大，「它要保證嬰幼兒所需要的各種營養的均衡性，對嬰兒生長發育所需要的營養是有嚴格要求的。」

（新京報）