【兩會2020】500字「極簡版」懶人包　一文讀懂李克強工作報告

十三屆全國人大三次會議在周五（22日）上午開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，內容涵蓋去年及今年以來工作回顧、今年重要目標、今年部分重點工作三大方面，並具體有提到對抗新型冠狀病毒肺炎疫情、財政、減稅降費等多項措施。

報告全文約有10000字，雖是自改革開放40年以來最短，但未必能人人細讀，現提供約500字的「極簡版」，以供讀者一文睇清報告內容。