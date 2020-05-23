【有片】四川裝修工徒手爬6樓救下懸空女童　意外獲贈一層樓獎勵

四川自貢一位裝修工人周四（21日）開車經過一個小區時，意外看見一位5歲女童懸空掛在6樓窗戶外側，情急之下他立刻衝上5樓翻出窗外，再徒手爬上樓將女童救下。 消息曝光後，男子供職的公司決定頒給他一層樓作為「見義勇為獎」，這位裝修工聞訊後相當訝異，表示自己只是做了一件平凡的事，這份獎勵真的太貴重了。

胡雲川表示，自己只是做了一件平凡的事。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，這位裝修工人名叫胡雲川，他駕車經過事發小區時看到這名5歲女童翻到6樓窗戶外側，隨時有墮樓危險，胡雲川見狀後立刻衝上樓，憑藉個人多年的高空作業經驗，從5樓窗戶翻出，沿遮雨棚爬到6樓，徒手救下女童。

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事後，女童母親頻頻向胡雲川道謝，而胡雲川所在公司聽聞此消息後，隔日在官方微博表示，將給予他見義勇為的獎勵，贈送他一套價值人民幣60萬元（約65萬港元）的物業。胡雲川事後受訪時表示自己非常訝異，稱這份獎勵太過貴重，他只是做了一件平凡的事，換作其他人也會去做，現在他會繼續保持好工作狀態，調整自己的心態。

至於物業獎勵，胡雲川與妻子在當地已經有一個單位，他表示等領到獎勵後，會考慮裝修並和家人一同入住。

胡雲川所供職公司提供其一套物業，作為「見義勇為獎」。（微博）

（紅星新聞）