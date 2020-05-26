【新冠肺炎】主人染疫去世　武漢7歲忠犬醫院守候3個月

新型冠狀病毒肺炎疫情年初在內地肆虐。在疫情重災區武漢，累計確診人數逾5萬人，死亡人數3千多人。 今年2月，武漢一名7旬患者染疫去世，他所養的一隻中華田園犬卻一直在醫院守候主人超過3個月。武漢市小動物保護協會正為牠尋找新主人。

小寶在醫院超市裡休息。（武漢市小動物保護協會）

據《澎湃新聞》報道，武漢市小動物保護協會會長杜帆稱，本月19日接到武漢太康醫院的護士聯絡，稱一位新冠肺炎去世患者所養的狗，已在醫院已經守候3個月。但是現在醫院複診，狗不適合再待在醫院，希望他們能想辦法幫牠找一個家。於是，杜帆和同事次日（20日）一同來到太康醫院，見到牠並把牠接走。

醫院的人將牠取名「小寶」。杜帆表示，據他了解，小寶的主人是一位70多歲的老爺爺。主人被送往醫院的途中，小寶跟著救護車跑到醫院。但一星期後，老爺爺不幸去世。小寶卻一直守在醫院裡面，等待著主人康復，「但牠不知道再也沒辦法和主人一起回家了。」

期間，小寶一直在醫院門口和大廳活動。不少醫護人員、清潔阿姨、醫院超市老闆輪流照顧牠，並會投餵牠一些食物。

杜帆和同事20日一同來到太康醫院，把小寶接走。（武漢市小動物保護協會）

接走小寶後，杜帆帶牠去寵物醫院做全身體檢查，並做絕育手術。根據小寶的牙齒推斷，牠大約7歲，相當於人的年齡五十歲，是一隻大齡狗。其狀況還比較健康，除了有一點皮膚病。目前，他們通過當地媒體以及協會公眾號發布領養信息，已經收到十幾個愛心人士的領養申請，正在嚴格篩選領養人的資質。