【有片】上海歡樂谷女遊客勸阻男子打尖　反遭對方暴打狂毆

近日在上海歡樂谷主題公園，一名張姓女遊客在排隊遊玩時，因為不滿一名男遊客插隊而出言勸阻，未料對方暴怒之下居然動粗打人，雙方爆發肢體衝突，張女及同行朋友均被打傷。當地警方接報後將打人的廖姓男子抓獲，並對其處以行政拘留。

張女（紅衣）與插隊三人發生衝突，一旁有遊客試圖將雙方拉開。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發在上周五（22日），張女和朋友在上海歡樂谷排隊玩一個叫「大擺錘」的娛樂項目，有三人翻越欄杆插入隊伍中間。張女憶述，她當時對插隊者說，插進來三個人對她的遊玩不受影響，因為這個項目一次可以坐很多人，但是後面那麼多人在排隊，沒有徵得大家的同意就插隊，對其他人不公平。

插隊者廖男則辯稱，隊伍前面有朋友代其排隊，雙方爭持不下。與廖男同行的一名插隊女子其後打掉了張女的手機，又將張女的臉撓破，廖男則將張女的朋友按在欄杆上打。張女朋友的鼻子被打紅，眼睛也被打腫。

此時有一名歡樂谷的工作人員上前，短暫了解情況說要上報後就離開了。其後張女希望對方道歉，雙方再次發生肢體衝突。網上流傳的影片顯示，廖男重捶張女背部，其後被周圍的遊客扯開，雙方仍持續拉扯，有遊客勸說「不要動手打女人」，也有遊客勸雙方都鬆手。後來插隊的一行人離開現場。

張女事後希望園方調查事件，惟工作人員未能找到插隊一行人，只建議她報警處理。當地警方接到張女報案後展開調查，最終於周一（25日）在浙江將廖男抓獲。廖男被捕後承認毆打張女，被處以行政拘留。

不過，張女對歡樂谷的處理方式仍有不滿，希望園方也負上一定責任，「遊客發生衝突，工作人員沒有想到去平息解決，只是按照流程上報就離開了，他們應該先制止，如果工作人員離開期間，有人受到更嚴重的傷呢？」

事後，歡樂谷市場部相關負責人周二（26日）回應稱，園方已積極協助警方調查且結案，也與張女溝通協商，並指雙方已達成和解。張女其後也表示，上海歡樂谷已向她致歉。

（紅星新聞）