【驚險】升降機門夾實防走失繩　湖北2歲女童被扯上半空

家長須小心留意兒童安全！湖北大治一位女子近日帶三位孩童搭𨋢，她用「防走失繩」分別牽著一名2歲女童和5歲孩子的手腕。2歲女童率先踏入𨋢門，回頭卻不見媽媽跟上，𨋢門自動關閉後運行，女童瞬間被扯上半空，整個人單手懸空，畫面十分驚險。

女童步入升降機內，此時未有家長陪同，手上牽有「防走失繩」。（影片截圖）

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綜合內媒報道，事發在周四（28日），升降機內的CCTV片段顯示，2歲女童被扯至半空後，升降機自動啟動急停裝置。約100秒後，女童從半空中跌落到升降機的地板上，她自己其後再爬起身。事發後女童家屬已立即求助物業，數分鐘後女童順利被人從升降機中救出，所幸沒有受傷。

事件引起網民熱議，大家都一面倒指責家長沒有留心孩子安全：

「太危險了，孩子沒跟著出去都不知道麼，大人能長點心嗎。」 「我都想哭了，寶寶好棒，好像都沒哭，最後還知道去按電梯開門的按鈕」 「小朋友的安全不是安全繩就可以保障的。」 「才兩歲的小孩子啊，家長真是氣人，嚴重失職」 「這回不是孩子調皮了，是家長不靠譜。」 「為什麼小孩子出門要牽繩子呀？又不是寵物！難道一個孩子都不能牽著看著嗎？」

家長帶小孩出門最怕走失，有家長會用一種「防走失繩」只要套上去用繩子牽住，就能控制小孩走動範圍。（資料圖片/中新社）

（梨視頻）