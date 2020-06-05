【大義滅親】安徽13歲女舉報母親與副局長出軌生子　紀委介入調查

近日在安徽淮北市，陳姓男子指控，其妻子與當地商務局的李姓副局長出軌生子，他又到李男的辦公室當面對質，影片在網絡上流傳後引起關注。陳男還稱， 其13歲的女兒目睹了二人出軌過程並寫舉報信給紀委。此外，陳男最近帶兒子去做親子鑒定，結果顯示並非父子關係。 陳男妻子則稱，事件是陳男捏造，並指二人已離婚。目前安徽省及淮北市的紀委均已介入調查。

陳男到李男辦公室對質。圖為李男。（影片截圖）

內媒《新京報》周四（4日）報道，事發在周三（3日），網上流傳的影片顯示，陳男在李男辦公室質問對方：「身為黨員，身為國家幹部，你破壞了別人家庭，你道德何在？你這樣做有道德嗎？」影片中李男沒有正面回應，只是強調「這是辦公場合」。陳男繼續激動地質問對方：「有打我閨女嗎？」

報道指，陳男受訪時透露詳細情況，指其劉姓妻子與李男長期婚內出軌，並生下一名兒子。陳男指，今年三、四月期間，他結束出差任務後回家，旋即接到女兒的電話，女兒告訴他「媽媽又要跟那個男的走了」。陳男當時一頭霧水，不知道女兒所指的人是誰，隨後找到女兒了解事情全貌。

在得悉劉女與李男發生婚外情後，更令陳男錯愕的是，他發現相片中李男的樣貌與自己5歲的兒子長得非常相似。陳男又偷偷做了司法親子鑒定，結果顯示他與兒子沒有血緣關係，並非父子。陳男因此痛心地說：「5年了，我為他養了5年的兒子。」

陳男指親子鑒定報告顯示，他與5歲的兒子沒有血緣關係。（影片截圖）

陳男還說，自己13歲的女兒目睹了母親和李男出軌後，曾寫舉報信到紀委部門提出質疑，但被劉女得知後遭到毒打。在影片中，陳男拿著舉報信對李男說：「劉帶你回家睡覺，我女兒不願意，你唆使劉用棍子打我女兒，我女兒這上面寫的清清楚楚吧。」

陳男的女兒受訪時表示，母親與李男往來頻繁，弟弟還一直稱李男為「爸爸」。「從我弟弟出生了一段時間後，這個男人（李男）開始出現了，兩個人就走的愈來愈近……我媽媽這樣做，肯定人品就有問題。」陳男的女兒稱，母親發現她知道出軌事件後就拿棍子打她，「把我的手打麻了。」

陳男女兒寫的舉報信。（影片截圖）

據悉，數月前陳男已跟劉女離婚。劉女表示，出軌事件是陳男捏造，雖然舉報信是女兒寫的，但所有內容是陳男寫好後由女兒抄寫。劉女指，自己從小就認識李男，二人是表兄妹關係。李男隨後也回應稱，他跟劉女是表哥和表妹的關係。

淮北市商務局證實，李男分管人事和外資方面的工作，但目前沒有接到與此事有關的處理意見通報。淮北市紀委周四回應稱，李男現在正接受調查和問詢，仍未出最終結果。

（新京報）