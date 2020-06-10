新冠肺炎｜維密英國分部申破產　內媒：搶佔中國市場或是自救法則

受新冠肺炎影響，美國內衣品牌Victoria's Secret（維多利亞的秘密，簡稱維密）目前正面臨困境，繼母公司L Brands（LB）在今年5月份宣布將永久關閉250家位於北美的店鋪之後，近日Victoria's Secret被曝其英國分部正在申請破產，且已經進入管理程序。 內媒報道分析指，關閉海外門店，搶佔中國市場，或許是Victoria's Secret的自救法則。

Victoria's Secret今年宣布楊冪為亞洲區品牌代言人（微博@嘉行楊冪工作室）

Victoria's Secret今年宣布楊冪為亞洲區品牌代言人（按圖放大）：

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Victoria's Secret在英國開設了25家門店，自新冠肺炎疫情爆發以來所有門店都處於關閉狀態。負責Victoria's Secret破產保護方案的德勤透露，會幫助公司投資重組以及調整租賃條款等事項，也有可能將Victoria's Secret的資產出售給第三方。截至目前，英國Victoria's Secret僅通過網絡電商維持營運。

Victoria's Secret母公司L Brands（LB）在5月20日發布的一季度財報顯示，截至第一財季內，Victoria's Secret品牌銷售額大跌46%至8.21億美元。同時，L Brands（LB）在財報內宣布，將永久關閉250家位於北美的店鋪。

Victoria's Secret的內衣騷多年來備受關注（按圖點大）：

5月21日，Victoria's Secret臨時行政總裁伯格爾弗表示：「我們預計，除了今年計劃關閉的250家門店外，還會有相當數量的門店被關閉，這意味著2021年將會有更多，2022年可能會更多。」但他拒絕透露這些年份的具體數字。

回顧Victoria's Secret多年來10位最美天使（按圖放大）：

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內媒《每日經濟新聞》10日（周三）報道指，在困境中的Victoria's Secret，非常看重中國市場的消費潛力。據艾媒諮詢的數據顯示，中國內衣市場消費潛力巨大，2019年市場規模約為2000億元人民幣，其中，女性內衣市場佔總市場規模的60%以上。今年4月份，Victoria's Secret先後宣布周冬雨、楊冪等中國明星擔任其品牌代言人。

大眾普遍認為周冬雨嬌小的身形並不符合Victoria's Secret強調性感的定位，更有網民笑言這輯宣傳照像童裝廣告。（Victoria's Secret）

Victoria's Secret宣布周冬雨為大中華區品牌代言人，引起熱烈討論（按圖放大）：

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中國是在疫情中最先恢復經濟的國家，因此Victoria's Secret在北京、上海、成都、重慶等地的四十餘家店鋪早已恢復正常營業。一家Victoria's Secret門店的工作人員表示，「目前我們都是正常經營，不用擔心，我們上新也很快」。報道指，關閉海外門店，搶佔中國市場，或許是Victoria's Secret的自救法則。

（綜合報道）