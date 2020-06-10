被嗆「最大失敗是沒兒女」　「孔雀公主」楊麗萍：作品是我的女兒

大陸舞蹈家、被稱作「孔雀公主」的楊麗萍，於6月5日在網上發表了一條短片，分享她吃火鍋的喜悦。 然而，該視頻下卻有網民發表篇牛頭不對馬嘴的評論：「一個女人最大的失敗是沒一個兒女。」此評論竟獲得超過1萬多個「讚好」。不過，此後即有許多網民批評這一言論是歧視女性，將女性視為生育工具。 此後，楊本人出面回應稱：「只要自己過得好，沒有傷害其他人，就可以。」她還指：「一隻小螞蟻也是我的孩子，我的舞蹈作品也是我的女兒。」

楊麗萍是雲南白族，於1986年時表演獨舞《雀之靈》成名，1992年赴台灣表演，是中國大陸第一人。她曾出訪世界各國進行藝術表演超過上千場，「孔雀舞」成為她的代名詞，2005年時《紐約時報》專題採訪報道並稱贊楊麗萍是「孔雀公主」。

2018年楊麗萍（右）攜舞團於深圳表演。（圖源：微博@楊麗萍）

此次微博發布的吃火鍋影片中，楊麗萍穿著白衣白帽，背景被花束圍繞，火鍋也是色彩鮮豔，許多網民都說只有楊麗萍能把吃個火鍋昇華成藝術。

不過，有一網民批評說：「一個人最大的失敗是沒一個兒女，所謂活出了自己都是蒙人的。讓你再年輕30年，到了100歲，你的容顏難道還能保護30歲樣子？即使你再美、再優秀都是逃不過歲月的摧殘，到了90歲，兒孫滿堂那種天倫之樂！」

這條評論引發熱烈討論，收到超過1萬多個贊，但也有許多網民批評這是歧視女性。

楊麗萍發布的吃火鍋影片截圖。

此後，楊麗萍回應此言論稱：「人會走向衰老，走向死亡，誰也救不了你，但你的精神是年輕的，你的氣息是美好的，就會散發出來一種特殊的味道。只要自己過得好，沒有傷害其他人，就可以。謝謝大家的理解和愛，望我們都能自在，如我。」

楊麗萍的官方宣傳賬號也貼出一段採訪影片，採訪中楊麗萍說：「一隻小螞蟻也是我的孩子，我的舞蹈作品也是我的女兒。」

女星陸續聲援

許多「大齡」女星也都開始聲援楊麗萍，例如大陸演員戚薇就在微博表示：「一個人最大的失敗是：時至今日還在給我們女人下定義，還把兒孫滿堂當作唯一的成就。生育工具？！呵呵，我們早就不是了！」

香港演員李若彤也在微博表示：「今天看到很多關於女性的討論，作為一個未婚的成熟女性，我的評論、私信，每一天都在收到這樣的問題，你為什麼還不結婚？我想說，為何一定要結婚？或許沒有在對的時間遇到​​對的人，不結婚總比找錯了湊活湊活強吧！正在看這條微博的你，無論你是男性或女性，我都希望你不要因為年紀和別人的目光，而為自己的人生做草率的決定，更要學會懂得尊重別人的決定，因為那是別人的人生。」

相夫教子不再是唯一標準

這場熱議再一次讓中國大陸傳統文化中對「成功女性」的設定成為焦點，也就是傳統上認為女性要「相夫教子」，必須要生兒育女、幫助丈夫延續香火，才是一個「成功」的女性的價值觀。但在現代社會，因為教育和環境的變遷，女性晚婚、不婚的情況也漸漸普遍，讓傳統價值觀受到挑戰，女性的成功範本在現代有開始有各種不同的樣貌。