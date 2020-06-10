男大學生作弊被發現輕生　家長控老師輕忽　校長：他非幼兒園孩子

山西省太原市中北大學軟件學院二年級男學生時某，上周六（6日）在補考期間被老師發現作弊，遭沒收試卷及手機，未料時某離開考場後跳樓自殺身亡，引發社會關注。其家長控訴，時某當時在座位上哭了20多分鐘，但監考老師和班主任卻沒有及時疏導和勸解，認為校方存在過錯。 對此，中北大學校長沈興全周二（9日）回應，表示當時時某作弊事實清楚，考場裏學生很多，監考老師不可能花太多時間去安慰他，又強調大學生不是幼兒園孩子，校方不能承擔無限責任。

時某的表姐此前表示，查看學校閉路電視畫面，發現時某從宿舍到考場一切正常，情緒穩定。而在考場被發現作弊後，有長達近20分鐘的哭泣、無助和不安，期間監考老師卻並未對其進行教導和規勸。

時某從作弊被發現到跳樓僅1小時之隔，他在墮樓前曾給母親發短訊「對不起，不要想我，我不配」。時某家人認為，孩子抗壓能力上有缺失，家長也缺乏這方面的教育和疏導，但平時沒有發生過這類狀況，「但凡監考老師跟孩子說一下還能補考，還有第二次機會，你回去好好複習之類的話，孩子也不至於跳樓。」

中北大學官方微博周日（7日）通報此事稱，教室監控顯示並經同考場學生證實，考場內未發生有教師激烈言語或師生言語衝突。當地公安機關已對事件展開調查。目前學校正積極與家長溝通交流，認真妥善處理好這一事件。

不過，家屬在與校方首次協商無果後，周一（8日）再發聲：「若校方第二天再通報作弊一事，我相信孩子不會跳樓。」

沈興全向傳媒表示，學校和老師對學生跳樓事件都感到難過。（紅星新聞）

中北大學校長沈興全周二（9日）向傳媒表示，學生違紀只要之後表現好，處分是可以撤銷的。他認為，學校應確保考試公平，監考老師的處置並無不當，「若學生考試靠作弊，哪來的高素質人才？」未來會進一步加強對學生校規校訓的教育，加強學生心理教育。他還透露「事情已經解決，明天火化」，並稱「學生跳樓，學校和老師都很難過，沒有人是鐵石心腸！大學生不是幼兒園的孩子，大學不能承擔無限責任」。

（紅星新聞）