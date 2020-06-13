新冠肺炎｜起底新發地市場：年交易額1319億　供應北京90%蔬果

北京出現新疫情，三日內出現9宗新增本土病例，多數患者的活動軌跡涉及新發地批發市場。另據北京政府發布的消息，新發地農產品批發市場目前發現有45名從業人員的病毒檢測呈陽性反應，並且有40個環境陽性標本。 新發地市場成為外界關注焦點後，有內媒對該市場進行「起底」,發現其去年的交易額高達1319億元（人民幣．下同），連續17年都居全國第一。

6月13日，北京新發地批發市場暫時休市，警方對周邊進行交通管控。（中新社）

據悉，自周六（13日）凌晨3時起，新發地批發市場暫時休市，進行全面的衛生整治和環境消殺。同時為保障市場供應，在其它地點設置了蔬菜、水果交易專區，實行閉環式管理。市場重啟時間將另行公告。

內媒《第一財經》梳理，新發地批發市場是北京市民的「大菜籃子」和「大果盤子」，有數據顯示，北京蔬菜水果的供應來源90%來源於新發地市場。

而據北京市商務局二級巡視員王洪存周五（12日）表示，新發地蔬菜佔北京全市供應總量約70%，豬肉佔全市供應總量約10%，牛羊肉佔全市供應總量約3%，大部分生鮮超市有自己的供應渠道，且部分超市已經採取直營直供模式，因此停市後總體上對生活必需品供應保障影響不大。

2月19日，北京市民在新發地市場購買肉類食品。市場內的工作人員及顧客都戴上口罩。（路透社）

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公開資料顯示，北京豐台新發地農產品中心批發市場成立於1988年5月16日，位於北京市豐台區南四環馬家樓橋南1.2公里處，京開高速公路（106國道）豐台新發地北橋西側，緊鄰新發地長途客運站。

1985年，北京市政府出台了放開肉、蛋、水產、蔬菜五種農副產品價格和打開城門歡迎各地蔬菜進京的兩項舉措，本地又是菜區，在原本就有自發在此批發菜的基礎上，劃出15畝地，投資15萬元，安排15個人建起小型的農貿市場。經過30年的建設和發展，現已成為首都北京乃至亞洲交易規模最大的專業農產品批發市場。

據新發地農產品中心批發市場官方網站介紹，該市場市場現占地1680畝，管理人員1500名，固定攤位2000個左右、定點客戶4000多家，日吞吐蔬菜1.8萬噸、果品2萬噸、生豬3000多頭、羊1500多隻、牛150多頭、水產1500多噸。近年來形成以蔬菜、果品批發為龍頭, 肉類、糧油、水產、調料等十大類農副產品綜合批發交易的格局。

新發地市場從業人員有45人的咽拭子病毒測試為陽性。（美聯社）

公開數據顯示，新發地批發市場2019年交易量1749萬噸，交易額1319億元。在全國4600多家農產品批發市場中，新發地市場交易量、交易額已連續17年雙居全國第一。

北京新發地市場董事長張玉璽曾表示，「新發地」品牌已成為中國農產品的代名詞，新發地市場的農產品價格指數成為引領中國農產品市場價格的風向標和晴雨錶。

報道稱，新發地批發市場的興起，也帶動了周邊社區、物流、旅遊觀光等產業的發展。目前，在新發地周邊，已經興起了數十個樓盤，物流倉儲、運輸企業眾多，以及大量的汽車交易、維修、配件，商務廣場、就業服務、種植基地等，聚集人口達到數百萬人。

據悉，因應新疫情，新發地長途客運站已停運。新發地市場全員超過一萬人都要接受病毒檢測。在市場周邊區域管控方面，周邊11個屋苑採取封閉管理，落實24小時專人值守，附近3間小學及6間幼稚園已復課的班級立即停課，尚未復課的班級暫緩復課。為保障居民生活，豐台區代區長表示，將安排志願者對封閉屋苑百姓的日常生活、吃飯、購物等安排代購措施。

（第一財經）