新冠肺炎｜新發地休市致商家損失慘重　有老闆要倒掉500萬元水果

北京豐台區的新發地農產品批發市場爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，當局早前在場內採集環境標本抽檢，發現有40個陽性標本。 13日（上周六）凌晨，北京市豐台區市場監管局、豐台區衛健委對外宣布，當天凌晨3時起，新發地市場暫時休市，進行全面衛生整治。 內媒報道指，突然休市令到商家損失慘重，更有商戶白白看著價值500萬元（人民幣，下同）的水果腐爛，最終只能倒掉。

新發地市場休市後，臨時交易場設在京良路北側（點圖放大）：

內媒中國慈善家雜誌16日報道指，新發地市場在夜間交易，每天凌晨0點到早上6點都是蔬菜瓜果經銷商最忙碌的時候。經過各個層級的批發商，蔬菜通過小販、超市等批發渠道，最終進入市民的餐桌。

毛女士的公司有員工20餘人，在新發地商圈中屬於中等規模。在12日夜裡，毛女士將價值一百多萬元的蔬菜和瓜果運進市場，之後新發地市場突然休市，令她損失慘重。她表示，「當時沒有一點預兆，沒有人提前告知商戶休市消息。沒有人提醒我們不要再進貨了，突然半夜就封了」。她又稱，好多菜多放幾個小時就壞了。

2月19日，北京市民在新發地市場購買肉類食品。市場內的工作人員及顧客都戴上口罩。（路透社）

新發地市場交易額連續17年居全國第一（點圖放大）：

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毛女士表示，今年正月初二（1月26日）時，新冠疫情爆發後她接到新發地市場要求，要盡快開工「保證供應」，於是她正月初三（1月27日）就開工復產。她更指當時「不讓漲價，我們就賠錢賣」。這次商戶損失慘重，她希望能有個說法。

做水果生意的徐先生當天也進了數百萬元的火龍果、山竹等名貴水果，加上12日白天運到的貨物，總價值接近500萬元。幾天過去了，大部分蔬菜和水果已經腐爛，只能倒掉。

新發地批發市場被關閉（按圖放大）：

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報道指，13日凌晨3點左右，半夜在市場忙碌的人們突然發現來了好多警察，門已經被封，人和蔬菜都出不去了。商戶古先生表示，「沒人通知我們，我們也不會想到有這麼嚴重。哪怕早半天知道市場會封，我也不至於損失這麼慘重」。

此外，青島一家物流配送站貨運部的負責人尹先生在12日根據客戶要求往新發地配送了10卡車約12.5萬公斤大蔥。當日下午，尹先生接到當地通知，所有商戶不能再往北京送菜。按照要求，12.5萬公斤大蔥只能掉頭返回青島。經過這一折騰，不少大蔥已經爛在車上。

交易量及交易額已連續17年雙居全國第一

據早前報道，新發地市場是首都北京乃至亞洲交易規模最大的專業農產品批發市場。該市場市場佔地1680畝，管理人員1500名，固定攤位2000個左右、定點客戶4000多家，日吞吐蔬菜1.8萬噸、果品2萬噸、生豬3000多頭、羊1500多隻、牛150多頭、水產1500多噸。

新發地市場可說是北京市民的「大菜籃子」和「大果盤子」，數據顯示，北京蔬菜水果的供應來源90%來源於新發地市場。公開數據顯示，新發地市場2019年交易量1749萬噸，交易額1319億元。在全國4600多家農產品批發市場中，新發地市場交易量、交易額已連續17年雙居全國第一。

（中國慈善家雜誌）