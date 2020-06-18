【新冠肺炎】專家指北京新疫情首名患者「立功」　網民：最強大腦

內地新冠肺炎疫情反彈，北京過去一星期累積出現158宗病例，當中豐台區的病例破百。新一輪疫情下，北京應急響應已從三級上調到二級，社區實施封閉管理、學校停課、進出京受到管控。 自上周六（13日）開始，北京已對35.6萬重點人群進行核酸檢測，內媒稱此舉「歸功」於本輪疫情的首例患者「西城大爺」唐某某，指其對自身行動軌跡作了「準確描述」，為相關部門鎖定新發地市場提供重要訊息。

北京新一輪疫情的首例患者唐先生曾到新發地市場買海鮮，該訊息被指對找出本次疫情源頭至關重要。（中新社）

日前微博流傳一則帖文，有內地醫生指：「北京西城52歲唐姓市民，雖然打破了北京連續55日來無本地報告新增新冠肺炎病例的大好局面，但他卻為引起上下防疫高度警惕並及時撲滅這次新燃起新冠疫情作出一定貢獻。」

帖文稱，「唐先生思路明白、記憶清楚，對5月30日以來在本市所去過的地方無一遺漏回憶出來，特別對6月3日這一重要時間節點上去新發地購買海鮮於市場逗留情況做了準確敘述，立刻引起流行病學專家高度重視並及時匯報中樞。他雖被確診為感染患者，仍然以冷靜頭腦繼續回憶半月來與自己曾密接過的所有人員，提供出總共38人的密接名單。這個唐先生身體雖然弱，但顯然見過大世面，是個有素質，心思縝密的西城大爺。」

微博上有內地醫生發文稱患者唐先生是個「有素質，心思縝密的西城大爺」。（網絡圖片）

「西城大爺」隨後成為網民熱議話題，不少人讚他記性好：

「最強大腦唐大爺。」 「羨慕大爺的記憶力。」 「應該授予首都見義勇為獎。」 「被表揚的『西城大爺』，如果換個報道方式，他就會成為『毒王』。 」 「前有朝陽大媽，現有西城大爺，北京絕配。」

被稱為「西城大爺」的唐先生正在隔離病房治療。（影片截圖）

「西城大爺」在網絡爆紅後，內媒也到醫院隔離病房採訪這位唐先生，對方表示，「那天就是因為孩子想吃魚，自己去新發地市場買，結果就『中招』了。」報道還稱，唐先生在自查發熱症狀後，獨自踩單車到醫院就診，全程戴口罩。

國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家吳浩指出，病例唐先生增加了防控的信心，「他主動發現症狀、騎車就診，這是保護易感人群的重要手段。」吳浩稱，唐先生明確回憶了自己的行動軌跡，同時可以用大數據驗證，「在行動軌跡一致的情況下，利用大數據分析相關的風險人群在哪裏。最近幾天檢測的36萬人都是利用大數據找出來的，迅速得多。」

不過，大數據抗疫也惹出私隱爭議。北京大興區早前就宣布，深入細致展開流行病學調查和病毒溯源工作，已協調內地三大電訊服務運營商，向有可能在5月30日以後路過新發地市場的市民，發送短訊要求其填報資料。有市民表示，自己僅僅此前曾乘地鐵路過新發地市場地區，亦被「鎖定」並發送短信，感嘆大數據抗疫能力強大；也有意見擔憂，大量市民在未被告知情況下收集數據，個人私隱可能受到侵犯。

（綜合報道）