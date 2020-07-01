「戰狼」吳京等人獲邀為奧斯卡會員　內地演員黃覺呼叫微博改頭銜

奧斯卡主辦方美國電影藝術與科學學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）宣布，今年新增819名會員，中國方面包括演員吳京、趙濤、黃覺等人，美籍華裔演員還有飾演迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）爸爸的馬泰、電影《別告訴她》（The Farewell）華裔導演王子逸，未來或成為奧斯卡頒獎禮的評委。

奧斯卡主辦方美國電影藝術與科學學院宣布2020年新增819名會員.（奧斯卡網站）

資料顯示，吳京是近年華語影壇的「票房王」。其「票房之路」始於2017年的《戰狼2》，該片總票房達56.8億元（人民幣．下同），為中國票房榜冠軍，也是中國至今唯一一部票房突破50億大關的電影。2019年年初，吳京主演的科幻電影《流浪地球》又大收46.55億票房，目前位居中國票房榜第三位。僅憑這兩部電影，吳京個人總票房已突破100億元。

再加上《我和我的祖國》、《攀登者》、《戰狼1》和《殺破狼2》等電影，吳京主演的電影累積票房已突破150億元，居內地演員票房之首，同時創下中國影史紀錄。

吳京在2020年奧斯卡會員的名單內。（奧斯卡網站）

至於內地男演員黃覺本名黃玨，曾參與演出的電影有《地球最後的夜晚》、《畫框裏的女人》（The Lady in the Portrait）。黃覺目前獲微博認證的頭銜是「攝影藝術家、舞蹈藝術家、畫家、春秋大夢董事、音樂人」。在獲悉自己成為奧斯卡會員後，他在微博向「新浪微博小秘書」詢問改頭銜一事，「早上好，打擾了，我想改下認證，奧斯卡評委」。

內地男演員黃覺「迫不及待」想在微博改頭銜。（新浪微博）

據悉，新增評委中有49%來自美國以外地區，45%是女性。每年奧斯卡大會都會邀請多位於電影業有重大貢獻，或經驗豐富的台前幕後人員加入成為會員，在未來的奧斯卡頒獎禮擁有投票權。

此前獲邀任奧斯卡評委的華人其實不少，李安、章子怡、王家衛、李連傑、範冰冰、張曼玉、劉嘉玲、梁朝偉、劉德華、金城武、張艾嘉、甄子丹、陳可辛、馮小剛等均在名單之中。第一位受邀成為奧斯卡終身評委的華人則是在《末代皇帝》（The Last Emperor）飾演慈禧太后的資深女演員盧燕。