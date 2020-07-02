虛擬男女友：顧客多女性尋慰藉　成為「小哥哥」「小姐姐」零門檻

「虛擬男女友」近年在內地大行其道，一眾「小哥哥」、「小姐姐」的入行門檻令人好奇。 內地微信公眾號「燃財經」的報道提到，部分「虛擬男女友」店舖除了會提供服務，同時亦會向應聘者提供收費培訓。想要成為一名「虛擬女友」，就需要經過資料審核、入會、培訓、考核等流程。 但事實上，「小哥哥」、「小姐姐」的入行門檻近乎零。招聘人員亦坦言，一切都只是工作的一部分，最終目的是要顧客不斷付錢。

要成為「虛擬男女友」，入行前會被要求付費接受培訓。（燃財經）

其中一間招聘「虛擬女友」的店舖，記者主動聯絡對方後，就被要求第一步需要交「入會費」。其後就會有「培訓助手」現身，要求提供照片、聲音樣本、昵稱、年齡、特長等資料。在參加培訓的聊天群組中，工作人員會提供詳細的培訓流程，從職務介紹到下單、接單、出單流程，以及拉客宣傳、收入分成、懲罰機制都一目了然。一系列的培訓費用是13.14元。但最終的考核卻形同虛設，只需培訓者把資料複述一遍即可。

報道指出，實際上要成為「小哥哥」、「小姐姐」基本上沒有任何難度，「所謂的『挑選』、『培訓』幾乎是不存在的，而在『入職』之後，多數從業者都是靠拉客或者拉新來賺取分成，拉客的費用僅有3-5元，拉來一個新人入職能分到7.14元」。

「虛擬男女友像是樹洞和止痛劑」

另一方面，淘寶上一間「虛擬男女友」店舖，店主常一指出，高達八成顧客是女性，都是失戀尋求安慰、整蠱朋友，或是找人日常聊天。報道並引述心理專家認為，現實中大多數人或因工作壓力太大，或因不擅長生活社交，無法得到一段優質關係。在真實的戀情中，不可避免出現爭吵和摩擦，但大多數人只希望享受戀愛中激情和甜蜜，與虛擬男女友交流，就能避免戀愛關係會出現的所有衝突，「虛擬男女友像是樹洞和止痛劑」。常一亦透露，店內有一名「富婆」VIP常客，「我們每新來一個男孩子，她看完宣傳視頻後，都會點一單」，主要要求的服務內容只是找人聊天半小時至一小時。

最終的考核卻是形同虛設，只需培訓者把資料複述一遍即可。（燃財經）

招聘「虛擬女友」的店舖工作人員油梨亦稱，不論虛擬男友或虛擬女友，大多只是情感手段，所謂的談戀愛只是工作的一部分，很多時候的「真情流露」，都是為了讓顧客不斷付錢。

（燃財經）