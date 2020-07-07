【豆腐渣工程】重慶橋樑護欄用手一捏就散　造價475萬尚未驗收

內地網傳影片顯示，一座位於重慶石柱縣中益鄉的橋樑護欄被手一捏就散落，被網民諷刺「手撕大橋」、「大力金剛指」等。 重慶石柱交通局昨日（6日）表示網傳影片屬實，指該大橋在2017年開工建設，去年中旬完工，至今尚未驗收。

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石柱縣交通局一名工作人員表示，影片中的大橋為中益鄉涼水井大橋，其施工單位為湖南對外建設公司。他介紹道，大橋於2017年12月開工建設，2019年8月完工，是省道S517中益至沙子改造工程的一座新建橋樑。橋樑全長107米，為5跨20米的預應力混凝土連續箱樑，橋樑兩側欄杆採用鑄造石成品欄杆，合同金額475.219萬元（人民幣，下同）。目前，該大橋尚未驗收。

該工作人員又指，目前正針對前述情況核查。對於涉事大橋是否存在問題，他們會委託專業的機構進行檢測，最後以專業的檢測機構結果為準。

建築公司曾被揭偷工減料

據知，湖南對外建設公司成立於1992年，主要開展建築工程、公路工程、古建築工程、橋樑工程等經營活動，曾因施工偷工減料、未按規定報送納稅資料等原因，被行政處罰過5次，自身風險高達845條信息。

其中在2016年，該公司在福建省道202線承辦的九嶺2號橋，其中一段的橫向鋼筋由設計的39根減少為29根，一段防撞護欄鋼筋長度由設計的156厘米減少為142厘米，未按設計圖紙施工偷工減料，被罰款1182元（人民幣，下同）。

事件引起網民討論，不少人出言諷刺：