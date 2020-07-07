合成偽造既像考生又像「槍手」的證件代考英語試　12人被判刑

上海市普陀區人民法院近日一審公開開庭審理一宗有組織、有分工的團隊代考案件，團隊中12名代考「槍手」及組織者均獲刑。

賈某找人利用覆膜再印刷技術，在不改變原始身份證晶片和防偽標識的情況下，將原來的證件頭像換成「假證件照」。（網上圖片）

案情指，2006年，英語系畢業的賈某在上海一家外企工作，平時兼職英語補習。有一些考生找他替考全國英語三、四級等級考試。在金錢的誘惑下，賈某答應，代考的次數也越來越多，更組織代考服務。

2013年，賈某更「轉行」成為代考中介，專門組織「槍手」替考，自己則「抽水」。他一邊搜羅認識的補課老師，一邊在網上以「招聘英語輔導老師」的名義尋找「槍手」。客源方面，通過往年找他替考成功的學生口碑相傳，加上移民公司、留學機構的合作介紹，使得找賈某替考的「客戶」絡繹不絕。

在冒認身份的具體手段上，賈某將考生的身份證照片與「槍手」庫中，眾多「槍手」的證件照片比對，挑選面容相似度最高的人選後，發給賈某前妻王某作後期合成，形成既像考生又像槍手的假證件照，隨後上傳考試報名系統並生成准考證。他又找人利用覆膜再印刷技術，在不改變原始身份證晶片和防偽標識的情況下，將原來的證件頭像換成「假證件照」。賈某等人組織的「槍手」帶著改造後的身份證和准考證，在各種考場上多年未被人發現。

收費方面，賈某通常先收取一部分訂金用於支付合成照片、製作假身份證和「槍手」的食宿費用。考試通過後，再根據不同的考試科目收取相應的餘款。例如，劍橋商務英語中級考試（BEC中級考試）標價為10000元（人民幣，下同），如果不合格則不需支付。倘若遇到考生發難，不交餘款，賈某便會威脅舉報他。而支付給「槍手」的費用則相對不固定，在3000-7000元不等。

案件近日在上海市普陀區人民法院近日一審公開開庭審理。（上海市普陀區人民法院）

2019年11月30日，警方在BEC中級考試中，在各地考場拘捕的10餘名代考「槍手」，賈某等組織者也被捕。隨後，檢方指控該12名被告涉嫌變造身份證件罪，向法院提起公訴。

案件近日在上海市普陀區人民法院近日一審公開開庭審理。法院以變造身份證件罪判處賈某有期徒刑4年，並處罰金6萬元，其他人則分別判處有期徒刑3年3個月至緩刑不等。