內地洪災｜救災期間擅離職守約魚　湖北仙桃4名城管局人員被處理

內地南方地區暴雨持續，其中在湖北仙桃市，當地紀委監委近日通報一宗救災期間擅離職守的案例，指4名城管局工作人員被發現身著城管執法工作制服在釣魚，結果被周邊群眾發現並拍照舉報，造成不良社會影響，決定予以嚴肅處理。

仙桃市一度全域皆出現嚴重漬澇災害。（影片截圖）

通報指，事發在本周二（7日），市城管局第一大隊副隊長高繼東帶隊，與工作人員楊偉庭、危世兵、楊衛國、陶剛，一起負責城區錦瑞南路、前通西路排澇救災工作。當天下午3時許，高繼東擅自離崗回家辦私事。隨後，楊偉庭、危世兵、楊衛國就駕駛公務用車行至前通路高架橋下。三人下車後，身著城管執法工作制服到前通路高架橋下圍觀他人釣魚，期間楊衛國有拿起他人魚竿參與釣魚。及至4時10分左右，高繼東、楊偉庭、危世兵、楊衛國才返崗上路巡查。

通報強調，當前仙桃市防汛排澇救災形勢嚴峻，全市上下以戰時狀態全身心投入防汛排澇救災一線，全力打贏汛情阻擊戰。但仍有少數黨員幹部政治站位不高，大局意識不強，紀律規矩意識淡薄，宗旨意識淡化，對防汛排澇救災工作紀律置若罔聞，擅離職守，慵懶散漫。

仙桃市多處都有水浸。（微博）

據仙桃市防汛抗旱指揮部此前發布的消息，當地自6月9日入梅以來，已先後遭遇6輪強降雨過程，降雨量達歷史最高值。強降雨發生後，仙桃市全域22個鎮（辦、場、園、區）皆出現嚴重漬澇災害。根據相關規定，市防指決定自7月9日下午2時起，將仙桃市防汛排澇Ⅱ級應急響應提升至Ⅰ級。及至周六（11日）下午，仙桃市的澇情已有所好轉，嚴重受災鎮辦降至15個，市防汛排澇Ⅰ級應急響應亦降至Ⅱ級。

（綜合報道）