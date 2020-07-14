豪擲270萬！浙江富商在加納確診後包機回國　經13個部門機構協調

在非洲國家加納經商的浙江台州商人鄭先生，上月確診新冠肺炎，為了回國醫治，他從加納獨自包機回到中國，費用高達270萬元（人民幣．下同）。 據悉，鄭先生的包機旅程長達35小時，全程享有3名醫護人員貼心照顧，包機前還經過了中國大使館、民航局、浙江政府聯防聯控辦等13個部門機構的協調。

據內媒報道，鄭先生是中國-加納貿易商會會長，他在6月17日參加了當地一個捐贈活動後就出現發熱、咳嗽、胸悶、氣急等症狀，隨後立即到醫院做新冠病毒核酸檢測，結果呈陽性。不過在確診新冠肺炎5天內，鄭先生沒有服用藥物治療，每天只在醫院內「吊鹽水」。

圖為4月6日，中國援助18個非洲國家的抗疫物資運抵加納中轉。（新華社）

後來鄭先生病情惡化，出現高燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，血氧飽和度只有87%，惟當地醫院沒有能力處理救治。鄭先生的合作夥伴姜先生指，當時他與對方通電話，聽到鄭先生長籲短歎說「自己可能回不來了」。

據悉，中國駐加納大使館曾派人探望關心鄭先生，但眼看鄭先生病情愈來愈嚴重，大家最終達成回中國治療的共識。不過疫情爆發後，加納從杜拜或埃塞俄比亞轉機到中國的航班已經停航，鄭先生唯有獨自包機回國。

報道指，姜先生在網上聯繫了SOS國際援助中心，對方確定可以提供包機服務，費用為270萬元。而自6月26日決定包機回國後，眾人還聯繫了中國大使館、國家民航總局、浙江省政府聯防聯控辦，省外辦，省統戰部，省僑辦、省衛健委、省出入境邊防檢查總站、杭州聯防聯控、杭州市衛健委、杭州海關、省公安廳杭州機場公安局、杭州蕭山國際機場等部門機構，經多方協調下辦好手續。

鄭先生的包機上，有3名醫護人員全程照顧他。（台州晚報）

在支付包機費用後，鄭先生於加納時間7月9日下午3時，搭乘一架由德國軍用飛機改造而成的小飛機飛往杭州。飛機上除了三名機組人員，還有3名醫護人員為鄭先生提供服務。國際援助中心要求鄭先生在當地最好的醫院做全身體檢，並且提供檢測報告，根據檢測報告準備相應設備和治療藥物。飛行前還跟鄭先生的主治醫生通話，了解他的身體情況。

據悉，鄭先生的航班途中曾飛到德國紐倫堡加油，之後又在哈薩克的阿拉木圖停留加油，最終飛抵杭州蕭山機場，全程35小時。鄭先生在杭州醫院隔離治療後，目前已經從重症轉為輕症。

至於包機的270萬元費用，據報其中100萬元由保險公司承擔。姜先生介紹，今年5月份，在國外的中國人，很多人都買了一種「疫情險」，2580元一份，確診了保險公司賠付100萬元，鄭先生當時也有買這份保險。

鄭先生包機費用高達270萬元，據報其中100萬元由保險公司承擔。（台州晚報）

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