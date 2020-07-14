王祖藍綜藝節目扮葫蘆娃涉侵權　安徽衛視及節目製作方須賠10萬元

北京互聯網法院近日就一宗侵犯版權案作出一審裁決，該案涉及香港男星、近來主力在內地發展的王祖藍。王祖藍在安徽衛視的一個綜藝節目中模仿「葫蘆娃」，安徽衛視及節目製作方世熙公司事後被版權持有人提告。 法院認定，安徽衛視及世熙公司構成侵權，要求立即停止播放的相關內容，並賠償版權持有人上海美術電影製片廠10萬元（人民幣．下同）經濟損失及2000元合理支出。

王祖藍在《來了就笑吧》中模仿葫蘆娃。（網上圖片）

葫蘆娃是王祖藍的經典造型之一。（新浪娛樂）

據了解，王祖藍在內地娛樂圈中素有「模仿之王」的稱號，葫蘆娃更是他的經典造型之一。不僅在涉案的綜藝節目《來了就笑吧》，王祖藍還曾經在《百變大咖秀》、《牆來啦》等綜藝節目中模仿葫蘆娃，甚至有代言一款名為《葫蘆娃》的手機遊戲。乃至《葫蘆娃》真人版電影在2019年被傳出正在籌拍時，王祖藍一時之間成為網上呼聲最高的演員。

上影廠指控，葫蘆娃是國內外熟知的經典卡通形象，具有極高的文化內涵和商業價值。《來了就笑吧》節目是安徽衛視與世熙公司聯合出品的真人秀節目，在愛奇藝上播放量達326萬次，在騰訊視頻的播放量亦有1670萬次。惟《來了就笑吧》並未取得上影廠的授權，嚴重侵犯上影廠的信息網絡傳播權，造成嚴重經濟損失。

安徽衛視的反駁就指，節目中所採用的葫蘆娃形象，並未令上影廠造成經濟損失，僅僅是對葫蘆娃形象的創造性使用，不僅沒有造成不良影響，反而對葫蘆娃形像起到推廣的作用。世熙公司亦提出，涉案節目時長共有59分14秒，其中王祖藍模仿葫蘆娃的時長僅有1分10秒，非常短暫，所佔比例顯著較小，且未影響權利人的正常使用，並未對原告造成不合理的損害。

葫蘆娃是內地知名的經典卡通。（網上圖片）

但法院最後仍然認定，安徽衛視及世熙公司未經上影廠許可，並通過互聯網向公眾傳播，侵害後者享有的信息網絡傳播權，應承擔侵權責任，酌情確定要賠償經濟損失10萬元。

值得一提是，今次已非首次王祖藍模仿葫蘆娃出事。2012年，王祖藍在湖南衛視的《百變大咖秀》中模仿葫蘆娃，結果湖南衛視亦被上影廠提告。湖南衛視被法院判處侵權，要求停止播放並賠償1.2萬元。

（綜合報道）