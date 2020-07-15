河南幼師投毒丨女被告稱為報復同事犯案：沒有考慮到小朋友

河南焦作早前發生一宗震驚社會幼稚園老師投毒案，造成共計25名幼兒中毒，其中1人死亡，22人受傷。 案件周三（15日）上午在焦作中院公開審理，被告王雲在庭上承認，投毒是為了報復同事，「當時沒有考慮到小朋友。」

事件導致共計23名幼兒中毒。（微博）

案情指，王雲被控以兩項罪名，分別為故意傷害罪及投放危險物質罪。前者是指王雲在2017年2月19日，將從網上購買的亞硝酸鈉，投入丈夫馮某飛的水杯之中，致馮某飛中毒住院。經鑑定，馮某飛的傷情達到輕傷。後者則是在2019年3月27日，王雲將亞硝酸鈉投入幼稚園中餐加班的飯盆裡，致23名幼兒中毒，其中1人死亡，21人構成輕傷，1人輕微傷。

王雲是焦作市解放區萌萌學前教育幼稚園的民辦教師，負責小班。王雲在庭上承認，投毒前一天與中班老師孫某，因幼兒打架的學生管理問題發生矛盾，並認為孫某向園長告狀，故想要施以報復。案發當天，飯盆裡的加餐八寶粥是中班幼兒的食物，王雲為報復孫某就在其中投放亞硝酸鈉，因為孫某「有時候會嘗。」王雲更稱，投毒時沒有考慮到小朋友。

值得一提是，該些亞硝酸鈉是王雲此前對丈夫投毒後用剩，是從購上購買得來。

幼稚園事後已被查封。（微博）

據內地傳媒報道，庭審時受害幼兒家屬有提起刑事附帶民事訴訟，不但要求從重追究王雲的刑事責任，同時要求幼稚園承擔連帶賠償責任。除了醫療費、營養費等，多數幼兒家屬要求賠償5萬元人民幣的精神撫慰金。但報道有提到，案中唯一死者的母親張女士表示，其所提起的民事賠償訴訟不會在今次的庭審中審理，此後會專門開庭。

（澎湃新聞）