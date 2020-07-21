學生涉強姦「留校察看」惹議　浙大回應：會儘快作出說明

浙江大學一名少數民族學生努爾特巴特爾在今年4月因犯強姦罪被法院判處緩刑，校方近日發公告，指對努某作出留校察看處分，保留學籍。 這一情況情況引來「對強姦犯仁慈」的批評。對於校方處理意見引發的爭議，浙江大學黨委宣傳部長應飆表示，就對努某處理意見形成的依據和標準，浙江大學將儘快公佈說明。

努某犯強姦罪被輕判。（微博）

7月21日上午，浙江大學值班室一名工作人員表示，7月20日浙江大學已經緊急召開了會議，正在研究處理此事，後續情況會再公佈。

此案件也引起了內地法律界人士關注。

據了解，根據相關法例，犯強姦罪一般會被判處三年以上十年以下有期徒刑。對於努某的情況，中國政法大學教授阮齊林在受訪時表示，強奸罪被判三年以下的情形，屬於減輕處罰。通常有兩種情況，一是必須具備法定減輕處罰情節，包括自首立功，又或犯罪行為人是未成年人，以及犯罪未遂、中止等；二是特別減輕或者酌情減輕情況，不具備法定減輕處罰情節但根據案件特殊情況，經最高人民法院核准，也可在法定刑以下判處刑罰。

不過，就努某的案件，由於法院以私隱為由不公開審理，阮齊林坦言由於無法了解具體案情，因此無法做出判斷。

而根據《浙江大學學生違紀處理辦法》，學生被司法機關判處管制、拘役或獨立適用附加刑，或被判處有期徒刑被宣告緩刑，可給予留校察看或者開除學籍處分。被判處有期徒刑以上刑罰，則給予開除學籍處分。雖然努某的情況符合上述辦法規定，但北京市中同律師事務所合伙人趙銘律師就認為，犯強奸罪的學生如果還在學校，可能會給其他學生帶來不安全感，不利於學校聲譽，還可能造成不利社會影響。

另一方面，身處美國的中國科學院大學學生季子越，上月底被揭現在Twitter上發表辱華言論，多次提及「支那」等字眼。季子越其後發表公開信道歉，「我本人對發表傷害民族感情言論的行為感到深深的自責和懊悔」、「我將繼續深刻反思自己的言行舉止，希望大家監督」。惟按照中國科學院大學的通報，季子越被定性是「損害了國家利益和祖國榮譽，違反了國家和學校相關規定，嚴重傷害了民族感情，背離了我校人材培養理念，其言論極其錯誤，造成的影響極其惡劣」，結果被開除學籍。

對於努某及季子越截然不同的結果，有內地自媒體就發文直指是「強姦犯不開除，說錯話卻開除了，我們的大學怎麼了？」。文章認為，一個現行的強姦犯尚能得到「寬容」以待，而另一個只是在思想認知上存在偏差、發表幾次不當言論的學生，卻得不到絲毫的憐憫和寬容，直接被開除，葬送前途。文章更稱，發表不當言論固然有錯，但大學本身就是提倡言論自由的地方，「該學生對歷史和知識存在認知偏差，恰恰是大學教育的著力點，對其思想認知進行教育挽救，豈能因為『思想錯誤』就將其開除了之？」、「難道思想錯誤比強姦罪還要嚴重嗎？可是，思想又有甚麼罪可言呢？」

（綜合報道）