廣州市民報警稱遺失4包毒蘑菇　警方全力搜尋後發現並未遺失

廣州越秀區警方今日（23日）在官方微博發布通報稱，周三（22日）晚上9時左右，事主報警稱其在地鐵黃花崗站B口遺失一大包蘑菇，蘑菇被分裝成12小包，其中2包有劇毒、2包對神經系統有損害。警方正全力搜尋查找上述蘑菇下落，呼籲市民若有拾獲馬上報警。 城市當中有市民遺失毒菇，引發不少網民好奇和擔心。不過，警方在下午又發布消息稱，事主發現毒蘑菇並未遺失。

廣州市民報稱在地鐵站遺失毒蘑菇。（資料圖片）

根據越秀區警方23日凌晨發布的通報，事主報稱是在廣州地鐵黃花崗站B口人行道台階處，遺失裝有上述蘑菇的透明夾鏈袋（長闊分別約為25和15厘米），袋內有12小包不同種類的蘑菇（未標註名稱），其中2包有劇毒、2包對神經系統有損害。

警方在通報中表示，正組織力量全力查找，希望知情群眾盡快向公安機關反映情況；如有發現請立即聯繫警方，勿擅自處理。

對於城市當中有市民遺失毒菇，不少網民都感到離奇，也有人擔心撿到的人會誤食。但也有人指出，事主很可能是科研人員，但警方的通報內容太模糊，才造成大家誤解：

「這要是被人撿到太可怕了」 「為什麼要帶毒蘑菇走來走去？」 「人來人往，危機四伏，豈能兒戲？」 「這新聞應該寫清楚點，明顯就是科研人員採集的樣品，樣品遺失了」 「黃花崗站，估計是省微生物研究院的採集標本，奉勸撿到的趕緊報警」

涉事毒蘑菇是事主自採樣本，並未遺失，而是事主交接過程中出錯。（資料圖片）

及至下午12時多，越秀區警方發微博表示，原來事件是虛驚一場。事緣7月22日下午3時左右，事主劉某與陳某在地鐵黃花崗站B口見面，期間交接一包含有毒樣本的自採野生乾蘑菇。當晚6時左右，劉某發現陳某交予其的蘑菇樣本不見，懷疑在見面的地鐵口附近遺失，於是報警。

23日上午11時左右，經警方和事主全力查找，在核查並排除所有遺失的可能性後，最終在陳某自己隨身攜帶的一個禮品袋中，發現劉某報稱遺失的蘑菇樣品，經清點，所有蘑菇均已找回，沒有遺漏。

（中新社）