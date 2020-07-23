內地洪災丨武漢準備360噸黃豆抗洪　原來專治「管湧」防塌陷決堤

內地南方地區持續暴雨，長江中下游防汛形勢嚴峻，江堤告急。為守住大堤，武漢市江夏區近日準備多達360噸黃豆應對險情。 抗洪搶險用黃豆引來不少內地網民熱議，有內地傳媒就解釋，實際上黃豆對抗洪搶險有奇效，災後還能填補歉收的農田，甚至連內地常見小吃辣條，都與洪水中的黃豆有不解之緣。

存放在金口范湖糧庫內的黃豆。（江夏融媒）

據武漢市江夏區融媒體中心報道，江夏區早在今年3月就準備60噸黃豆用於防汛。由於近來長江水位不斷升高，故再從周邊地區採購300噸的乾黃豆，分別存放於金口電排站和范湖糧庫內，以便隨時取用。報道引述江夏區糧油收儲總公司負責人介紹，在7月9日接到通知後，公司隨即成立工作專班，從本地市場及外地市場搶購黃豆，「黃豆遇水會變大，可以對漏水方面起到很大的作用。」此外，江夏區在前段時間還新增1000立方米的砂石備料，存放在居字號分段院內，用於處置長江幹堤險情。

報道指，遇水發脹的黃豆，其抗洪搶險的奇效主要是可對付「管湧」現象。所謂「管湧」現象，是指在滲流作用下，泥土中的細顆粒會沿骨架顆粒形成孔隙，滲流水在孔隙中的流速增大，導致細顆粒被沖刷帶走。湧水口小則數厘米闊，大者可達數米以上，與此同時，孔隙周圍多會形成隆起的沙環。簡單而言，「管湧」現象就是堤壩滲水嚴重時，泥土中的細沙被水衝出來，在外形成環狀的沙包。「管湧」現象持續時間太長，大量的湧水沖走細沙，會破壞堤防和水閘地基，最終導致建築物塌陷，造成決堤、垮壩、倒閘等事故，也會造成潰口。

「管湧」現象持續時間太長，大量的湧水沖走細沙，會破壞堤防和水閘地基，最終導致建築物塌陷，造成決堤、垮壩、倒閘等事故，也會造成潰口。（資料圖片）

要處理「管湧」現象，蓄水反壓（俗稱養水盆）是一種有效的辦法，抬高「管湧」現象範圍內的水位，減小堤防內外的水壓差，從而降低滲透壓力，水往低處流不往外溢，防止地基被掏空。由於黃豆吸水性強，放進「養水盆」後，黃豆的體積會增大，不僅可以抬高水位，還能填補砂礫空隙。此外，黃豆本身的儲備量極大，容易搶購調配，事後又能回收利用，浸泡發脹能作為優質有機肥料。

辣條是內地常見的小吃。（中新社）

報道更指，內地常見小吃辣條的誕生，亦與黃豆及洪水有關。在1998年，湖南發生特大洪水災害，農產品損失嚴重，其中平江縣的醬乾產業，主要原料黃豆出現大幅度的產能下降，造成毀滅性打擊。為養家糊口，當地農民尋找新出路，其中就有三名農民成功用麵粉代替豆粉，並加入辣椒、花椒、孜然、糖、鹽、植物油等佐料，就此發明了辣條。

（綜合報道）