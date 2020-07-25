中美領事館風波｜中方令關閉美駐成都領館　外交官台籍太太受關注

中美關係繼續惡化，繼美國7月21日勒令中國關閉駐侯斯頓總領事館後，中方於7月24日作出反擊，下令關閉美國駐成都總領事館。 據悉，原本在7月已完成任期的美國駐成都總領事林杰偉（Jim Mullinax）因故留守成都至今，他的太太是台灣作家莊祖宜。中美捲入領事館風波後，在微博和Facebook等社交平台上都非常活躍的莊祖宜，也成為了網民熱議的對象。

美國駐成都總領事林杰偉（Jim Mullinax）的妻子為台灣作家莊祖宜。（Facebook@莊祖宜）

公開資料顯示，莊祖宜出生於台灣，在台灣師大英語系畢業，獲哥倫比亞大學人類學碩士學位，她也是西雅圖華盛頓大學人類學博士候選人。職業方面，莊祖宜曾做過歌手、國中老師、大學助教，也曾經兼職翻譯。在美國劍橋廚藝學校研習烹飪後還曾到飯店當廚房學徒。

根據莊祖宜的微博自述，結婚12年來，前前後後七次搬家，從波士頓到香港，從上海到華盛頓，從雅加達到成都。她透露，自己的外公外婆都是成都人，她從小在台灣就吃川菜。莊祖宜的目前微博頭銜獲認證為「廚師與飲食作家」，著有《廚房裡的人類學家》，她在Facebook則稱自己是「偶爾寫作的廚子，四海為家的主婦」，兩個社交平台上都有大量關於烹飪和親子的帖文。

莊祖宜熱愛烹飪。（Facebook@莊祖宜）

▼圖輯｜莊祖宜與家人的合照：

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莊祖宜曾專門寫了一篇文章《我不是官太太》，敘述當美國駐成都總領事夫人的酸甜苦辣：

每次聽到有人叫我 「夫人」，我都感覺好像在扮家家，趕緊提醒自己腰杆要打直，眉眼嘴角整理成宋美齡那樣和藹又貴氣逼人的弧度，輕輕地和對方點頭握手道好。然而這樣的矜持通常維持不了太久，因為只要一用餐我就原型畢露，忍不住多夾幾塊特別好吃的菜，又一邊對菜色品頭論足，一邊慷慨激昂的參與席間話題，也偶爾以插科打諢的方式搶救冷場。日常消費我從來不用也買不起名牌，而且慣性覺得東西買得便宜比買得貴更值得炫耀。如果這樣的表現與標準夫人形象相違背，它反應的倒不是什麼叛逆、小氣或欠家教，而是我身處美國國務院體系下，不富不貴的實況。 莊祖宜

莊祖宜此前在微博曾發文，指新冠肺炎疫情於湖北武漢爆發後，她在2月1日被告知美國當局要求外交人員家屬立即返美，於是在兩日後攜孩子撤離，林杰偉則繼續留守成都總領館，夫婦自此分隔兩地至今。

林杰偉原在7月任期屆滿後返回華盛頓，惟莊祖宜在周二（21日）發文透露，前一日接到大使致電，丈夫要繼續待在成都，且說不準多久，「孩子一個大哭，一個生氣砸東西，我們憤怒和失望又有甚麼用呢」。

由於中美互關領事館事件成為國際焦點，莊祖宜的社交平台也成為了網民熱議中美關係的留言區。大批網民在她的微博留下辱罵字句，指控她是「間諜」，要她「趕緊滾」。還有人惡意留言稱：「你怎麼有臉在微博抱怨，作為一個母親，你的孩子遇到問題只會大哭憤怒砸東西，真失敗，這一定是因為你的基因有納粹的成分」。

不過也有相對理智的網民安慰她說：「雖然現在中美關係惡化，但是祖宜姐能全家團圓還是好事。」也有人希望莊祖宜「不要因為一些評論生氣」、「別管某些深井冰（神經病）患者，我們永遠喜歡你。希望你可以繼續更新微博。」

在Facebook上也有網民為莊祖宜打氣，亦有不少人表示理解：「特殊時期，真的是身不由己」、「分隔多時，一家人團聚的心願落空，想必你們全家都很失落。外交人員及家屬的無奈，只能聽從政府的安排。」

不過在中方下令關閉美國駐成都總領事館後，截至周六（25日）下午，莊祖宜暫時還沒有在社交平台上發布新的帖文。