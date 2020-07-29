【奇葩】佛山女暴力毀壞9架私家車　故意留「男友」電話讓他賠償

近日在廣東佛山，一名史姓女子與一名男性朋友產生矛盾，她為了洩憤竟然到地下停車場用錘子、滅火器等工具，一口氣毀壞了9架私家車，有車輛的擋風玻璃完全破碎，慘不忍睹，還有車輛的車標被剪壞、車身被劃花。 史女的行為被停車場的CCTV監控設備拍攝記錄下，她最終因涉嫌尋釁滋事被警方刑事拘留。

被史女毀壞的車輛，車頭擋風玻璃完全碎裂。（網上圖片）

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綜合內媒報道，事發在7月20日晚上8時左右，佛山警方接到報案，桂城某公寓樓地下停車場的多輛私家車車身被人為損壞，總損失達數萬元，一名疑似砸車的女子在現場被保安制服。

警方到場後經調查發現，現場有多輛汽車均受到不同程度損壞，多數是倒後鏡被砸碎，車身被劃花刻字，車標被剪壞，肇事者正是史女。經審訊，史女交代，當日下午她和朋友阿貴由於小事產生了矛盾，自覺被欺負的她心生不忿，於是踩單車去到附近一個工地，偷偷撿來木錘、剪刀、鐵鑊等工具，然後來到阿貴居住的公寓停車場。

當時史女看到一輛白色Cadillac，誤以為是阿貴的車，為了發洩和報復，她用帶來的工具用力砸碎了車輛倒後鏡，又從旁邊搬來滅火器大力砸向擋風玻璃，幾番「暴擊」下，這輛車的擋風玻璃完全破碎，還被砸出了一個大窿。

史女因為尋釁滋事罪被警方刑事拘留。（網上圖片）

但史女覺得砸車未過足癮，又拿出隨身攜帶的水彩筆在車頭上塗鴉並寫上了阿貴的名字和電話號碼，隨後用同樣手法陸續又損壞了停車場內的8輛私家車，直到一個多小時後才離開。但史女的異常舉動和車輛響起的報警聲引起了物業保安注意，她剛走出停車場不久，就被保安控制。

被問到為何要損壞其他車輛時，史女說：「阿貴是我男朋友，我要讓他賠錢！」但當事人阿貴則稱「很冤枉」，他表示自己同史女只是「普通朋友」，對其行為感到「不可思議」。而最先被破壞的白色Cadillac私家車，也不是阿貴的車。

目前史女因為尋釁滋事罪被警方刑事拘留，案件仍在偵辦中。

（綜合報道）