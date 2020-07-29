【深圳雪櫃藏屍】家族5人出遊4人自殺　生還外甥女與死者兒爭房產

2019年5月，深圳羅湖一間出租房雪櫃裏發現3具屍體，死者都是南京江寧區湯山街道新莊一組的農民，男性死者叫錢序德，66歲，兩名女性死者分別是他的妻子皇甫紅英和堂嫂李蘭珍。 此後警方發現，錢序德等3人和他的女兒錢立梅及外孫女繆珂妍，2018年7月離鄉「旅遊」後就和家人失去聯繫，而其女此前已經在河南自殺，只有外孫女因買到假毒藥而生還，警方已排除所有死者的他殺可能性。 案發1年多後，錢序德兒子錢立勇近日向內媒表示，唯一從「旅遊」中活着歸來的繆珂妍，卻把作為親舅舅的自己告上法庭，要求法院將錢家在南京市江寧區一處78.4平方米（約844平方呎）單位的50%權利判歸自己所有。

死者錢序德夫婦、錢序德的外孫女繆珂妍和女兒錢立梅（中），以及錢立梅前夫繆登山5人合影。（澎湃新聞）

死者是「全能神」教徒

據早前報道，深圳屍檢結果表明，錢序德是因一般疾病而死，李蘭珍、皇甫紅英是「在重度營養不良及貧血的基礎上」患病而死。華中科技大學同濟醫學院法醫學系教授劉良認為，二人是主動絕食而死。而在錢立梅跳樓翌日，其女兒繆珂妍和自己的「小男朋友」也曾試圖服毒自殺，但因為買的是假老鼠藥沒有成功。

繆珂妍的父親繆登山稱，繆珂妍「被他們洗腦洗得不成樣子了，現在變得跟她媽一模一樣。」繆登山所說的「他們」，指的是前岳父一家，他和錢立梅已經離婚。除了兒子錢立勇，錢序德和妻、女都曾信教。錢序德早年曾參與傳播基督教，但未受洗，而他1990年脫離了當地基督教會，後來則加入了被中國官方定性為邪教的「全能神」。

錢序德、皇甫紅英和李蘭珍三人生前出遊時的合影。（澎湃新聞）

據現年20歲的繆珂妍稱，錢序德於2018年10月在深圳一賓館內去世，當時錢立梅和母親及堂伯母商量，買個大雪櫃，將遺體雪起來放在出租屋裏，「後來其他人死後也這樣」。兩三個月後，李蘭珍病逝。2019年2月，皇甫紅英因「絕食而死」。2019年5月，錢立梅到河南商丘找到女兒繆珂妍，並拉着她去跳樓。繆珂妍不肯，錢立梅就自己跳下。

錢立勇認為，錢立梅和繆珂妍在親人相繼去世後，卻遲遲不通知其他親屬，做法有違常理。尤其是在錢立梅墮樓後，警方介入調查初期，繆珂妍仍未告訴家人，3位老人已死於深圳。錢序德等人屍體被找到後，錢立勇曾試圖聯繫繆珂妍了解情況，但她不接電話，也不回短訊。

繆珂妍與錢立勇爭奪的844平方呎單位內部。（澎湃新聞）

更令錢立勇難以理解是，2020年6月9日，繆珂妍向南京市江寧法院提起民事訴訟，要求判令錢家在南京市江寧區一處單位的50%權利判歸其所有，該單位是兩間兩層半樓房。

7月28日，此案庭前會議在江寧法院湯山法庭召開，繆珂妍委託人稱，涉案房屋是錢序德和皇甫紅英生前共同出資建造，且二人共育有錢立梅、錢立勇，現兩位老人離世，上述房產應當由其子女繼承。又因錢立梅也已於2019年5月去世，且此前已處於離婚狀態，因此本應由錢立梅繼承的份額應當由繆珂妍轉承。

但錢立勇指出，樓房是由其本人出資建造，屬於其個人財產，且姐姐不顧父母年齡及身體狀況，私自將他們帶至外地，致老人死於深圳，明顯是未盡到照顧義務，存在重大過錯，遺產應當不分或者少分。其代理律師也表示，錢立梅在未告知家人的情況下私自將帶老人外出，母親絕食卻不救，可以看作遺棄，父母死後也不通知親屬，不但不負責任，而且對其他親屬造成了嚴重精神傷害。

值得一提是，繆珂妍此前曾披露多份錢序德和皇甫紅英親筆並加按紅手印的遺書，內容是要在死後將所有的房產和財物留給繆珂妍，但在庭前會議上，繆珂妍方面卻未將這些遺書作為證據向法庭提交。

在收到傳票後，錢立勇也向江寧法院提交了訴狀，認為繆珂妍是旅行活動的組織者，在外出期間，應當負有對老人照顧的安全保障義務，起訴繆珂妍侵權，要求法院判她賠償其父母死亡賠償金、喪葬費和精神損害撫慰金等共計人民幣約80.7萬元。

（綜合報道）