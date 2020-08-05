指中英關係困難責任完全在英方　劉曉明：中國沒有變，是英國變了

中國駐英國大使劉曉明出席官媒央視的電視節目，解答近期中英關係緊張等問題。劉曉明稱「中國沒有變，而是英國變了」，中英關係面臨現在的困難，責任完全在英國一方。 劉曉明又提到今年是英國領導人提出共同打造中英關係「黃金時代」五周年，雖然其後有發生一系列的問題，但英國政府及英國領導人的表態還是比較積極，「中國有句話叫聽其言，觀其行，我們要看它的行動。」

劉曉明出席官媒央視的電視節目，解答近期中英關係緊張等問題。（影片截圖）

劉曉明指，中英關係的困難，主要有四大方面。一是英國干涉中國內部事務，干涉香港事務，「英方無端指責香港國安法，而且採取措施，停止跟香港的遣返協議，而且改變英國海外國民護照持有者的地位，而且向香港禁運所謂的武器，而且對香港推遲立法會的選舉說三道四。」

第二方面是英國有一些政客挑起「中國威脅論」，惡化、毒化中英關係的氣氛，「把中國指責為是一個潛在的敵對國家，要叫囂跟中國徹底脫歐，甚至叫囂要對中國發起新的冷戰。」劉曉明指，中國致力於走和平發展道路的決心沒有變，中國無意挑戰誰、威脅誰和取代誰，只想把中國自己的事情辦好，讓中國人民活得更幸福、更健康。

第三方面是英國違反協議，「違反了它應當承擔的國際義務，違反了國際法基本準則，而且違反了1984年中英之間簽署的諒解備忘錄，就是改變對英國在海外公民護照持有者的地位，而且宣布無限終止跟香港的遣返罪犯的協議等等。」劉曉明強調，中國忠實履行自身的國際義務，中國自聯合國成立後已加入100多個國際組織，簽署500多個多邊條約，沒有從任何一個條約和組織中撤退、撤離、退群、撤約。

劉曉明批評英國改變BNO持有人的地位，違反1984年中英之間簽署的諒解備忘錄。（資料圖片）

第四方面就是英國改變中英關係的定位，把中國看作是潛在的威脅、潛在的挑戰。劉曉明以華為的情況舉例，指華為的問題不是一個簡單的英國如何對待中國企業的問題，「實際上是英國如何看待和對待中國的問題，是把中國看作機遇，還是看作是威脅，是把中國看作是伙伴，還是看作是對手這樣一個大是大非的問題。」劉曉明指，中國始終致力於跟英國建立伙伴關係，沒有把英國看作是中國的威脅。

劉曉明又批評，英國沒有西方標榜的新聞自由，報章上刊登很多對中國的指責、批評，「但我們的文章出不去，它有誣蔑你的自由，有誹謗你的自由，但是沒有你駁斥和答辯的自由。」劉曉明指，英國媒體同時對中國有很大的偏見，英國媒體應該摘下有色眼鏡，全面客觀報道真實的中國。

劉曉明稱「中國沒有變，而是英國變了」，中英關係面臨現在的困難，責任完全在英國一方。（影片截圖）

對於中英關係「黃金時代」是否已經結束的問題，劉曉明就稱今年本來是一個比較好的年份，中英雙方要共同努力，推動中英關係打造更多的「黃金成果」。雖然有發生一系列的問題，但英國政府、英國領導人的表態仍然比較積極，「他們還是認可黃金時代，還是願意共同打造，而且強調他們並不同意那些政客的表態，對中國發動所謂新的冷戰，要全面重置中英關系等等。」劉曉明表示，英國願意跟中國發展現實性的關系，中國則要視乎對方的行動，「中國有句話叫聽其言，觀其行，我們要看它的行動。」

（綜合報道）