【網絡直播】廣州兩男主播為吸粉出奇招　地鐵車廂直播睡覺被行拘

近年來內地興起網絡直播，不少人都夢想成為坐擁千萬粉絲的網紅，廣州兩名男子為了「吸粉」而想盡辦法，甚至在運行中的地鐵車廂地面鋪上涼席，直播自己當眾躺下「睡覺」、吃黃瓜、玩手機的畫面。 這一大膽嘗試成功吸引到700萬人次瀏覽、2萬多則留言，但也引起當地警方注意。最終，兩人因擾亂地鐵秩序、影響地鐵安全而被行政拘留。

涉事兩名男子被處以行政拘留。（廣州警方）

據內媒報道，涉事兩名男子分別是23歲的貴州人張某和34歲廣東人許某，兩人從今年5月起，註冊名為「少爺（睡大街）」的網絡直播平台帳號，以「睡大街」為題材進行網絡直播，帳號的自我介紹則寫下「以天為被，以地為床，強調一遍，我不是乞丐」。

8月7日上午11時左右，兩人相約攜帶拍攝道具，在地鐵上拍攝了兩段橫躺車廂睡覺、吃飯的影片，其中一段是在直播平台發布，以期達到「吸粉」效果，提高關注度。

兩人的影片成功走紅，點擊量升至700萬，留言也多達2萬餘條，帳號則獲得2.1萬粉絲追蹤和14.8萬個讚好。他們還向網民徵集下一站「睡哪」，並揚言將去睡機場。不過，影片留言中不乏對他們直播內容的質疑聲浪。

事件也引發廣州警方關注，市公安局公共交通分局接報後展開調查，核實兩人為了吸引網絡關注而「走紅」，在地鐵車廂拍攝和直播躺臥、用餐等畫面，引起車內圍觀。警方指，兩人做法影響乘客上下車和列車的正常營運，擾亂公共交通工具秩序，對廣州城市形象造成不良影響，因此依法對2人作出行政拘留的處罰。

曾有人在車廂用餐拍片被拘

此前，廣州亦曾發生過2名男子在擁擠的車廂內拍攝用餐影片的事件，涉事兩人的道具齊全，包括小桌板、酒杯、花生、鹹蛋和骰子等，他們車廂架起桌子用餐，全然不顧周圍乘客，而他們身旁的行李袋和桶裝水更佔據大量空間，其他乘客只能縮成一團。

經警方調查，2名男子同樣是某網絡平台主播，為吸引人氣才拍攝這種影片，最終，兩人因違反《廣州市城市軌道交通管理條例》及觸犯《治安管理處罰法》被地鐵警方依法拘捕。

（光明日報）