【新冠肺炎】廣東出現本土病例　鍾南山：汕尾深圳已十多萬人檢測

據廣東省衛健委最新通報，全省在周二（18日）新增1宗本地無症狀感染者，以及7宗境外輸入無症狀感染者。 本地無症狀感染者是汕尾陸豐早前本地確診病例的密切接觸者，後者的受新型冠狀病毒感染被指與進口冷凍食品有關。 中國工程院院者鍾南山日前就在一個公開活動上，回應廣東省最近新增多宗本土病例，以及進口冷凍食品等議題。

鍾南山透露，當局在汕尾及深圳已安排十多萬人接受病毒檢測，全力防控疫情。（網上圖片）

鍾南山指，對於最近廣東汕尾出現的本土病例，相信當局在防控上抓得很緊，有希望得到控制，「到現在為止，據我所知在汕尾以及深圳已經做了十幾萬人的檢測，對密切接觸者進行追蹤，以及當地清潔、消毒。目前看來，還沒有發現有新的病例，局地疫情也有希望（得到）控制。」

對於內地多次在進口冷凍食品的外包裝上檢出有新型冠狀病毒，鍾南山就建議民眾更要注重冷凍肉類和魚類的接觸，要勤洗手，但同時亦認為進口食品傳染比較少見，不應太誇大，「要戴口罩，要保持距離。新發地疫情之後，我們更強調洗手了。有污染的食物，特別是冷凍的肉類、魚類，要特別注意。」

鍾南山又指，近期各地散發病例仍然存在，大部分人群仍屬於易感人群，故疫情防控不能放松警惕，「我們每個人都是易感的，我們的抗體檢出率在廣東地區、廣州，也就只有百分之零點幾，甚至百分之零點零幾。」鍾南山又坦言「原來我們想得太天真」，以為新型冠狀病毒會與2003年的SARS差不多，進入夏天後疫情就會轉好，「現在看來夏天照樣是這樣。」

鍾南山建議民眾要注重冷凍肉類和魚類的接觸，要勤洗手，但同時亦認為進口食品傳染比較少見，不應太誇大。（中新社）

鍾南山強調，對於疫情在任何地方的復發始終是非常警惕，「這半年我很深刻地感覺到國內外疫情治理的哲學真的是很不一樣。有的國家是經濟第一位，因為如果經濟不好，有的人就沒飯吃了。但是中國，就是生命第一。這點我的體會非常深刻。」

（綜合報道）