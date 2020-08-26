福建退休官員被控組織賣淫　招攬百多名婦女每月接客近兩萬人次

福建的退休執法人員陳某德，被控告組織招慕百多名婦女從事賣淫活動，組織賣淫次數達19333人次。 案件近日在漳州薌城區法院開審，陳某德犯組織賣淫罪，且情節嚴重，一審被判處有期刑徒10年，並處罰金20萬元（人民幣．下同）。

案情指，陳某德退休前是漳州海洋與漁業局的執法支隊副支隊長。陳某德被控在2006年4月至2011年4月10日期間，伙同多人參股漳州市翠園休閑健身有限公司，經營位於漳州市薌城區薌江酒店內的「翠竹桑拿」，共計組織招募100多名婦女從事賣淫活動，組織賣淫達19333人次。陳某德有份參與股東會議及決策，使公司以賣淫活動作為經營方式。陳某德主要負責財務管理，並有獲利分成。

警方在2009年8月11日展開執法行動，在現場抓獲10名賣淫嫖娼人員，其中有5名賣淫女及名嫖娼人員。此外，警方亦在2011年4月10日再次執法，在現場抓獲48名賣淫嫖娼人員，其中有28名賣淫女及20名嫖娼人員。及至2019年9月17日，陳某德向公安機關投案。

庭上又透露，陳某德清楚知道「翠竹桑拿」的經營方式是賣淫活動，故用妻子的名字登記註冊股東，妻子同時是公司的會計。公司先後召開過5次股東大會，研究決定公司的經營方式、招聘培訓「小姐」、財務管理等，陳某德每次都有參加，甚至會與他人輪流在公司三樓的辦公室值班，隨時掌握經營情況及應付突發狀況。據介紹，一眾「小姐」每月賣淫約有7000次，嫖資收入約210萬元。此外，公司還會對「小姐」的上下班、著裝、服務要求、罰款項目和標準等設有多條規定。

法院認定，陳某德為牟取非法利益，伙同他人以招募、容留等手段，組織、控制多人從事賣淫活動。陳某德是實際上的決策者、管理者，雖然具體分工不同，但地位、作用相當，無明顯區別。陳某德屬於主犯，應按其所參與的全部犯罪處罰。

（綜合報道）