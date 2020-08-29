Chadwick Boseman黑豹逝世　內地網民斥炒賣高價波鞋者賺黑心錢

電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）當地時間8月28日不敵癌魔逝世，終年43歲。消息一出震驚全球粉絲，許多人表示難以置信。 在內地，相關新聞也登上微博熱搜榜成為焦點話題，一眾網民紛紛留言表達哀悼。 不過，有人卻發現在查特域克保斯曼去世後，內地網購平台上一款Marvel黑豹聯名的波鞋價格逐步攀升，從最開始的幾百元被炒到近3千元。不少網民斥責「炒鞋」的人無恥，賺的是黑心錢，並呼籲給逝者多一些尊重。

Chadwick Boseman生前照片，請點擊放大觀看：

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據悉，查特域克保斯曼4年前確診結腸癌，家人形容他是真正的鬥士，一直堅持不懈，帶來很多人喜愛的電影。查特域克保斯曼生前所拍的電影《Ma Rainey's Black Bottom》將成為他的遺作。漫威原定2022年推出《黑豹》續集則未知如何處理。

截至周六（29日）下午，「黑豹男主去世」、「漫威回應黑豹男主去世」、「NBA眾星緬懷黑豹男主」、「博斯曼（保斯曼）在結腸癌三期拍了好幾部電影」、「瓦坎達（wakanda）forever」、「特查拉（T'Challa）回家了」等話題佔領微博熱搜榜。

微博網民爭相轉發查特域克保斯曼在《黑豹》中的出鏡片段，感嘆「超級英雄沒有戰勝病魔」。很多人留言表達不捨，有網民表示：「怎麼也無法把強壯敏捷的黑豹與疾病聯繫到一起，原來一直是在帶病拍戲」。也有人稱讚他是「一個從來不用病情炒作的好演員」。

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但在大家悼念查特域克保斯曼的同時，網民發現有人在球鞋交易平台得物（毒）App上，不斷將Marvel黑豹聯名波鞋價格推高。

網上流傳的截圖顯示，一款發售價為899元（人民幣．下同）的「Marvel × Adidas Dame 5 Black Panther」波鞋，在該平台上標價為1599元。在另一張截圖中，這款波鞋部分鞋碼標價更高達2999元。還有一款發售價599元的「Anta Marvel × KT3 Low Black Panther」的波鞋，在該平台上索價1999元。查特域克保斯曼死訊公布後的數小時內，該平台有大量買家購入上述波鞋。

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網民熱議：

「鞋販子和炒鞋的人能不能尊重一下逝者？」 「今天炒賣這些鞋子的，希望人有事。」 「賺點良心錢不好麼？」 「喜歡不一定靠穿他的鞋證明。」 「人多買，貨少，價錢自然高。」

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據悉，NBA退役球星高比拜仁（Kobe Bryant）年初去世後，與他有關鞋款包括二手波鞋的價格都以成倍價格飆升，事件當時在內地也引發巨大爭議。後來各個平台開始加強管控，Kobe球鞋不能上架和交易，炒波鞋和鞋販的話題也一度登上熱搜榜的前列，有數百萬網民圍觀和熱議。

與Kobe相關的球鞋在交易平台上也曾被推高價格。（網上圖片）

（綜合報道）