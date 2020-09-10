《花木蘭》獲超低評分　土味海報成笑話　劉亦菲的努力白費了麼？

迪士尼的花木蘭（Mulan），絕對是一部神奇的電影。從宣傳到上映，「撤檔——定檔——又撤檔」感覺花了半輩子時間。這不，官方終於定檔9.11，也正式推出了定檔海報！喜大普奔！

可是仔細瞅瞅這海報，這色調和排版？有陳年老劇的味了。到底是哪裡出了問題，為此網友找了一堆電視劇海報放到了一起，毫無違和感！

定檔海報土氣成惡搞對象 點圖看看新舊設計比較：

+ 7 + 7 + 7

神仙姐姐的努力

不光是海報遭網友群嘲，萬萬沒想到，連電影也是未播先觸礁。日站君看了下豆瓣評分，已經掉到了4.7分。至於觸礁原因……（以下內容帶一點點小劇透）

荷里活大片啊，求你們放過中國傳統文化吧！電影一開場就是花木蘭的身體內蘊含著強大的「氣」，這種能量證明她有資格成為一名了不起的戰士。但因為女性的身份，她只能壓抑著自己的天分。搞不懂，為什麼所有的荷里活導演都認為所有中國人都會氣功。但是我們記憶裡的花木蘭，一直都是「唧唧复唧唧，木蘭當戶織」的普通農家女孩啊！哪裡的天賦異禀和氣功啊！而且九年制義務教育裡，誰還不會背個《木蘭辭》……的開頭啊！片中打太極一幕，更是令人無法理解，這是帶兵打仗的同時還要兼職健身啊！

可能是為了讓觀眾看得嗨，導演還在片中加入了神魔元素，花木蘭到後期直接變成了「女巫」。誰從小習武，誰身體有氣功，誰壓抑自己天分，這跟花木蘭有半毛錢關係啊？如果去掉花木蘭的這層外衣，單純講述一個少女為了拯救家庭挺身而出，與邪惡敵人鬥智鬥勇最終收穫愛情並成長的故事，很西式很荷里活，評分也不可能這麼低啊！

此外，不合邏輯的鏡頭比比皆是。片中有一副古怪的對聯，如果它可以稱之為對聯的話……（點圖放大瀏覽）：

+ 2 + 2 + 2

將花木蘭的成長作為故事主線，加入典型的迪士尼奇幻元素，這麼一鍋不倫不類的的荷里活式大雜燴，編劇和導演對中國文化的理解，也太浮於表面了。

天不時地不利人不和

不得不說，這電影可惜了劉亦菲。首先拿下這個角色就很不容易，花木蘭角色的敲定歷時兩年。最終劉亦菲從近1000名試鏡的女演員過五關，斬六將脫穎而出。在一次採訪《花木蘭》導演妮琪卡羅的時候，導演就說出劉亦菲連著坐了14個小時飛機，馬不停蹄趕去面試。而且英語不是母語的前提下，劉亦菲的台詞長達5頁紙那麼多。在兩個小時緊張的試鏡後，劉亦菲又參加了長達一個半小時的體能測試，這恐怕對於一個男演員都是一個殘酷的考驗，而劉亦菲卻一一通過考驗。而在最後，導演妮琪卡羅總結說：「她是一名戰士，亦菲是一名真正的戰士。」

而且不少採訪裡都會提到，拍打戲的時候，劉亦菲基本都是親身上陣，不太用替身。封閉式訓練，騎馬射箭、飛簷走壁。正因為如此，就更為劉亦菲嘆息。再苦再累，她也堅持了下來。屢屢上熱搜，神仙姐姐的顏+舞刀弄槍的劍，為觀眾的期待值疊加了一層又一層的外衣。

了解劉亦菲的人都知道，舞蹈出身的她，還有著出色的打戲功底。拍戲這麼多年，舞槍弄棒小姐姐從來沒在怕的。在圈內算有名的「打戲親自上陣」仙女。長期執著於角色塑造，「上刀山，下火海」，都親自上。吊威亞落下了至今沒能治好的頸椎病。同時英文足夠好，拍攝起來毫無壓力也是妥妥的加分。

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在《花木蘭》裡，花木蘭選擇做一個戰士：「我的職責，是戰鬥。」劉亦菲也是如此，因為顏值，她的實力一直在被低估。她完全可以不那麼較真按世俗的期待安安靜靜做一隻花瓶。畢竟她曾在熒幕上塑造了那麼多，嬌柔的女性形象：不食人間煙火的小龍女、傾城絕色的王語嫣、嬌蠻任性的白秀珠……但她骨子裡卻有著和木蘭一樣，不服輸的勁兒，不斷地要求自己，用演技證明自己。

但是努力「戰鬥」的仙女，也並不是一帆風順。電視劇讓我們記住了仙氣飄飄的劉亦菲，但是電影……多少有點慘淡。我們來看看，這些年被稱為天仙的劉亦菲這些年都演了些什麼？這簡直是仙女觸礁史：2017年和丹麥合拍的《烽火芳菲》，票房2943.4萬，觸礁；《夜孔雀》又是中法合拍，裡面全是大牌，票房3318.3萬，觸礁；劉亦菲和韓國人氣男星Rain合作的《露水紅顏》，一看票房6637.8萬，又觸礁；《三生三生十里桃花》讓人充滿期待，可造型和場景，也太辣眼睛了。最後票房還看得過去，可口碑觸礁呀。在這些作品裡，劇本是一個問題，仙女的選劇能力，也是有待加強啊！

天仙之路，何去何從

不過就算是劇本的鍋，天仙也難免要反思下自己。是否因為美貌，背負了太多的負擔。回到我們最初的《花木蘭》，劉亦菲實在是可惜。就算足夠努力，但也敵不過大雜燴的劇情。不知道什麼時候，我們才能看到屬於中國的《花木蘭》呢？

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